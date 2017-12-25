Faturası 2 milyar TL!

450 bin taşeron çalışanın kadroya alınmasının, kamuya maliyeti netleşmeye başladı. Mevcut haklarıyla kamuya geçecek taşeronlar içi, ilk yıl 52 günlük ikramiye ödenecek. Bunun ilk yıl için minimum 2 milyar TL ek maliyet doğuracağı hesaplanıyor. Ancak bu hafta belirlenecek asgari ücretle birlikte bu maliyet de artacak. Taşeron şirketlere yapılacak tazminat ödemelerinin hesaplaması ise sürüyor. Taşeron firmaların kullandığı taşınırlar ve tüketim malzemeleri de bundan sonraki süreçte kamu tarafından kiralanacak veya satın alınacak.

KİŞİ BAŞI 4 BİN 628 TL

Kamu kadrosuna geçecek olan taşeron çalışanlar için 2018 yılı itibariyle başlayacak ikramiye uygulamasında, çalışanların ortalama maaşı 1.5 asgari ücret olarak hesaplanıyor. O da bugünkü rakamlara göre, net 2 bin 100 TL gibi bir rakama denk düşüyor. Taşeron çalışanlara bu hesaplar doğrultusunda, brüt günlük 89 lira üzerinden 52 günlük ikramiye ödemesi yapılacak ve ikramiyenin aylık ücretlere yansıması brüt 385 TL olacak. Tüm yıl toplamı ise çalışan başına 4 bin 628 TL olacak. Söz konusu ikramiye ödemesinin kamuya toplam maliyeti de minimum 2 milyar TL olacak. Ancak rakamın daha da yükseğe çıkması bekleniyor. Çünkü, taşeron işçilerin neredeyse tamamı asgari ücret ve katları üzerinden ücret alıyor. Bu hafta sonunda da yeni asgari ücret belli olacağı için 2018 yılında verilecek ikramiye miktarı ve dolayısıyla kamuya gelecek olan yük de artacak.

MALİYETLİ BİR İŞ

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da, TRT Haber’de maliyetle ilgili sorulara yanıt vererek şunları söyledi: “Maliye Bakanımız bu konularla ilgili konuşsun ben çalışanların sağlıklı olarak yerlerine yerleşme, kadrolu olarak çalışma konusundaki süreçlerin sağlıklı işletilmesine odaklanmış durumdayım. Maliye Bakanımız Cumhurbaş-kanımızla yurtdışında. Döndükten sonra bu maliyetlerle ilgili açıklamaları yapar, ama 52 günlük bir zaten artışımız olacak. Bu taşeron firmalarına yaklaşık 17 binin üzerinde bir defter kapatma süreci olacak. Tabii çok maliyetli bir iş yaptığımızı ifade etmiş olayım.”

Taşeron düzenlemesinde yer almayan KİT çalışanlarının ise maliyet nedeniyle dışarıda bırakıldığı belirtiliyor. Bilgi veren kaynaklar, KİT’lerin piyasada rekabetçi olarak faaliyet göstermesinin esas olduğunu söylerken, “Kadroya geçirmek, KİT’lerin rekabetçi gücünü olumsuz etkileyecekti. Ayrıca bütçe imkanları da böyle bir kadroya olanak sağlamıyordu” dediler.