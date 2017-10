Fatoş Seğmen kimdir, kaç yaşındadır?

Fatoş Seğmen (d. 31 Mayıs 1982, İzmir), Türk manken ve televizyon sunucusu.

31 Mayıs 1982'de İzmir'de doğdu. İzmir Ege Üniversitesi öğretmenliği bölümünde eğitim aldı, 2000 yılında Bakü'de "Best Model of the World" yarışmasında birinci oldu. 2004 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda da ikinci seçilen ve ardından Türkiye'yi 2004 Kâinat Güzellik Yarışması (Miss Universe)'nda temsil eden Fatoş Seğmen, bu başarılarının ardından kariyerine modellik, sunuculuk ve oyunculuk yaparak devam etti.