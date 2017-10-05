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    Fatma Turgut ve Ferman Akgül'den özel konser

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 14:21 | Son Güncelleme:

    Fatma Turgut ve Ferman Akgül 7 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da İstinyePark Alışveriş Merkezi’ndeki Samsung Galaxy Studio alanında özel bir konser verecek.

    Sevilen şarkılarını seslendirecek olan ikili, müzikseverlere keyifli bir gün yaşatacak. Fatma Turgut ve Ferman Akgül, Samsung’un klasikleşmiş melodisi Over The Horizon’ı özel bir performansla yorumlayacak. Over The Horizon’ı daha önce Grammy ödüllü genç sanatçı Jacob Collier’de Samsung için özel olarak yorumlamıştı.

    Dünyanın önde gelen şehirlerine kurulan Samsung Galaxy Studio, 6 Ekim- 28 Ekim tarihleri arasında İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Samsung Galaxy Studio deneyim alanında Galaxy Note 8 ve Note 8 ekosistemini oluşturan diğer ürünlerin yanı sıra; 360 derece fotoğraf deneyimi, Galaxy Fitness sağlıklı yaşam alanı, Portre havuzu ve Sanal Gerçeklik alanı gibi eğlenceli aktiviteler de bulunuyor.

    Etiketler: samsung , telefon , galaxy note 8
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