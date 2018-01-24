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Fatma Toptaş kimdir kaç yaşında?

Fatma Toptaş, son günlerde hakkında çıkan magazin haberleri ve oyunculuk kariyeri ile vatandaşların araştırdığı isim oldu. Recep İvedik, No:309 gibi dizilerde yer alan Fatma Toptaş, birçok kişi tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Fatma Toptaş kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merakla araştırılan isim hakkında detaylı bilgiler

Hürriyet Haber
24.01.2018 - 17:38 | Son Güncelleme :

Fatma Toptaş, 25 Kasım 1982 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro bölümünde eğitim aldı. 2007'de Kanal D'nin Bıçak Sırtı ve Show TV'nin Doktorlar adlı televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2008'de Recep İvedik sinema filminde Şahan Gökbakar'ın çocukluk aşkı Sibel rolünde oynamıştır. Aynı yılda Avanak Kuzenler adlı komedi filminde yer aldı. TRT'de yayınlanan 'Başrolde Aşk' adlı dizide ve 2011'de atv'de yayına giren 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde de oynamıştır. Daha sonra atv'nin yeni dizisi Cesur Hemşire'de Serpil karakterini canlandırdı. Son olarak Fox TV'de yayınlanan Kiraz Mevsimi'nde Sibel karakterini canlandırmıştır fakat dizi final olmuştur. Haziran 2016'dan itibaren Fox TV'de yayınlanmaya başlayan NO:309 adlı dizide Nilüfer karakterini canlandırmaktadır.

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