İstanbul'da bu sabah korkutan yangın! Karşı kıyıdan da görüldü

Yangın, 06.30 sıralarında Beyazıt'taki Mollafenari Mahallesi Küçükyıldız Hanı Sokağında bulunan bir iş hanında çıktı. İş hanından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 5 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatalı parklar ve dar sokaklar itfaiye araçlarının yangına ulaşmasını zorlaştırdı. Yangın yerine gelen ekipler hemen söndürme çalışmalarına başladı.

Bir yandan itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, bir yandan da esnaf dükkanlarında ve depolardaki mallarını çıkarmanın derdine düştü. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri handaki dumanı tahliye etti. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken işyerlerinde ciddi hasar meydana geldi.

İşyerini açmaya gelen esnaf yangın ile karşılaştı. Esnaf yangının söndürülmesini çaresiz izledi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.



