Fatih'te can pazarı! Anne ve bebeği alevlerin arasında kaldı

Fatih'te 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çaktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Suriyeli genç kadın ile bebeğini daireden çıkardı. Anne ve bebeği ambulansla hastaneye götürüldü.
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