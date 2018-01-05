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    Fatih'te can pazarı! Anne ve bebeği alevlerin arasında kaldı

    İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA
    05.01.2018 - 16:15 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih'te bir dairede çıkan yangında anne ve bebeği son anda kurtarıldı.

    Fatih'te 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çaktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Suriyeli genç kadın ile bebeğini daireden çıkardı. Anne ve bebeği ambulansla hastaneye götürüldü.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: Son dakika , istanbul
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