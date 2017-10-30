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    Fatih’te bir kişi ölü bulundu

    Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)
    30.10.2017 - 23:35 | Son Güncelleme:

    FATİH’de cadde üzerinde bir kişi ölü bulundu. Polis, ölümün uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken ceset, otopsi için ambulansa Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

    Aksaray Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’nde Tekstil dükkanın önündeki yaya kaldırımda saat 22.15 sıralarında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, 55 - 60 yaşlarındaki kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri cesedin çevresinde güvenlik şeridi çekti.

    Ölen kişinin üzerinde kimlik çıkmadığını yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, ceset ve çevresinde incelemelerde bulundu.

    Cesette herhangi şüpheli bir duruma rastlanmazken polis, ölümün uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin incelmelerinin ardında ceset ambulansa Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Etiketler: İstanbul , Fatih
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