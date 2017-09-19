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    Fatih'te akÄ±l almaz olay... KafalarÄ±na direk dÃ¼ÅŸtÃ¼

    Ä°brahim AKTÃœRK (DHA)Â
    19.09.2017 - 15:55 | Son GÃ¼ncelleme: 19.09.2017 - 16:32

    Fatih'te sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi taksi, kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±karak aydÄ±nlatma direÄŸine Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle aydÄ±nlatma direÄŸi kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen iki kiÅŸinin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Olayda, biri kadÄ±n iki kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lardan birisinin durumu aÄŸÄ±r. Olay anÄ±, bir iÅŸyerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

    Olay, saat 13.30 sÄ±ralarÄ±nda Millet Caddesi Ã¼zerinde, Aksaray istikametinde meydana geldi. Â Taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, henÃ¼z bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden Ã§Ä±kan taksi, ilk Ã¶nce kaldÄ±rÄ±m Ã¼zerindeki bariyere, ardÄ±ndan aydÄ±nlatma direÄŸine Ã§arptÄ±.Â 

    YAYALARIN ÃœZERÄ°NE DÃœÅžTÃœ

    Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle aydÄ±nlatma direÄŸi, kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yenlerin Â Ã¼zerine devrildi. Kazada, biri kadÄ±n iki kiÅŸi yaralandÄ±. Yaralananlar, olay yerine gelen ambulansla olay yerinin hemen karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°stanbul TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan birinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu, hastanede tedavisinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

    TAKSÄ° SÃœRÃœCÃœSÃœ GÃ–ZALTINA ALINDI

    GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, taksinin kontrolden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hÄ±zla kaldÄ±rÄ±m Ã¼zerindeki aydÄ±nlatma direÄŸine Ã§arptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, devrilen direÄŸin yayalarÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Polis olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±rken, taksi Ã§ekiciyle olay yerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KazayÄ± yara almadan atlatan taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, ifadesinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kaza nedeniyle aksayan trafik, taksinin olay yerinden kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan normale dÃ¶ndÃ¼.

    KAZA ANI KAMERADA

    Â Olay anÄ±, bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, kontrolden Ã§Ä±kan taksinin bariyerlere ve ardÄ±ndan aydÄ±nlatma direÄŸine Ã§arptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. KaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen bir genÃ§ ise, aydÄ±nlatma direÄŸinin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸmesinden son anda kurtuluyor.

    Fatihte akÄ±l almaz olay... KafalarÄ±na direk dÃ¼ÅŸtÃ¼

    Etiketler: Fatih , Trafik kazasÄ± , Taksi , direk
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