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    Fatih Terim'in zor günü: 'Babam için dua ediyorum'

    Hürriyet Haber
    22.10.2017 - 16:48 | Son Güncelleme:

    Eski A Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim, Adana’da ameliyat oldu.

    Terim’in 92 yaşındaki babası Talat Terim Adana’da Acıbadem Hastanesi’nde bağırsak ameliyatı oldu. Ameliyatı Prof. Dr. Dursun Buğra ile birlikte Prof. Dr. Özgür Yağmur’un yaptığı öğrenildi.

    Babası ameliyatta iken Fatih Terim’i aile yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Terim burada bir gazeteciye ise, “Nerede olursa olsun, yurt içinde, yurt dışında; istisnasız her cuma ve her maçtan önce mutlaka babamı arayıp, annemle birlikte dualarını talep eder ve onların gönlünü alırdım şimdi ben babam için dua ediyorum” açıklamasında bulundu.

    Talat Terim’in durumunun iyi olduğu ve ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

    Etiketler: ameliyat
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