Fatih Terim'in tazminatı Meclis gündeminde

Göke, Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak'a Terim'e ödenecek tazminatı sordu. Göker'in soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

Dün, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan bir açıklamada, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin yollarının ayrılması her iki taraf açısından daha sağlıklı olacaktır” denilmiş ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonun ilişiği kesilmiştir.



Fatih Terim'in sözleşmesinin bitimine 16 aylık bir süre kalmıştı ve Terim'in bu sürede görevde kalması durumunda her ay alacağı ücret 291 bin Euro'ydu. Bu rakam da toplamda 4,7 milyon Euro'ya denk gelmekteydi. Sözleşme karşılıklı olarak feshedildiği için Fatih Terim, tazminat olarak federasyondan, kalan 1 yıllık sözleşmesine karşılık 3,5 milyon Euro alacaktır.



Diğer taraftan, gerek sosyal medyada gerekse basında Fatih Terim’in alacağı tazminat yaşanan olayların önüne geçmiş ve çalışmadan 1 yıllık sözleşme ücreti olan 3,5 milyon Euro alacak olan teknik direktöre tepkiler çığ gibi büyümüştür.



Bu bilgiler ışığında;



1- Fatih Terim’in tazminat olarak 1 yıllık sözleşme karşılığı olan 3,5 milyon Euro alacak olması konusunda düşünceleriniz nedir?

2- Dört kişilik bir ailenin Açlık Sınırının 1.529 lira ve Yoksulluk Sınırının 4.979 lira olduğu günümüz Türkiye’si düşünüldüğünde, sözleşmesi feshedilen bir teknik direktöre ödenen 14,5 milyon lira çok değil midir? 3- Asgari Ücretin 1404 lira olduğu ve Fatih Terim’e ödenecek olan paranın 863 kişinin asgari ücretten alacakları 1 yıllık maaşı olduğu gerçeğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

4- Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm çalışanları ile yapılan sözleşmelerde istifa eden kişilere tazminat ödenmesi hükmü bulunmakta mıdır?