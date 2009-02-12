Fatih Terim’in Emre’sinin “E”si

Gülşah Erkaya yazıyor

Hatta Gaziantepspor’un kendince önemli bulduğu maçlarında Kamil Ocak tribünlerindeki yerini mutlaka alır. Televizyonda seyredeceği bir maç varsa ve o maç dizisi ile çakışıyorsa bile, diziyi tekrar bölümünü izlemek üzere atlayıp maçı seyreder. Bu onun için spora verdiği değerin ölçüsüdür. Dizisini bile bırakıp maçını seyretmektedir çünkü...

İşte futbola bu kadar gönülden bağlı anneciğimle, dün akşam çaylarımızı alıp geçtik televizyonun karşısına. Annem daha İstiklal Marşımız okunurken söylenmeye başladı...

- Böyle takım mı olur? Bu Araplar bizi yener şimdi. Birinci olan Sivas’tan niye hiç kimse yok? Bizim İsmail’i niye almamış bu Fatih? (Gaziantepspor’un sol kanat oyuncusu İsmail Köybaşı, anneme göre dünyanın soldan koşup koşup, en iyi kafalık topu atan –orta yapan- oyuncusudur. Haksız da sayılmaz hani)

Annemin bu enteresan yorumları altında başlayan maçın ilerleyen dakikalarında Gökhan’ın golü gelince hep birlikte havalara zıpladık ama annem yine de “Keşke golü Semih atsaydı” demeden edemedi.

Sonrası sinir harbi zaten. Oflayıp puflamalar, Hasan Şaş’ı sormalar derken, ikinci yarı Emre oyuna girince annem iyice zıvanadan çıktı...

- Benim için Milli Takım bitmiştir. Daha da seyretmem ben bu maçı, deyip Çarkıfelek’i izlemeye başladı...

Meemedali beye yarışmacı harf söylüyor...

-Ebemin Eeee’si Meemedali beeeyy...

Annem programa müdahil oluyor...

-Ne ebesi, ne ebesi, Terim’in Emre’sinin eeeesi Meemedali beeeyyy…

Biz annemi Terim’in Emre’sinin E’si ile bırakıp, gülmekten iptal vaziyette, arka odadaki küçük külüstür televizyondan maçı izlemeye gittik mecburen.

Anneme “Ayhan oyuna girdi” dememiz bile tekrar maça dönmesini sağlayamadı.

Filiz Erkaya sadece bir örnek. Acaba bu Milli Kadro kaçımızın gönülden onayladığı bir kadro?

Benim değil... Annemin hiç değil... Etrafımda futbola azıcık ilgili hiç kimsenin değil...

Yıllar önce 8 gol yediğimiz maçların kadrolarını düşünüyorum. Çok üzülürdük ama takıma sesimiz çıkmazdı. Çünkü biz de teknik direktör olsak bir, iki değişiklikle aynı takımı kurardık.

Oysa şimdi ben teknik direktör olsam Terim’in takımı ile benim takımım arasında yüzde seksen fark olur. Bu farkı yüzde yüze çıkaran futbolseverler olduğunu da biliyorum.

Daha önce de söylemiştim. Bu takım benin milli hislerimi harekete geçirmiyor. Filiz Erkaya ikinci yarıda Çarkıfelek’e çark ediyor... Daha ötesi var mı?..