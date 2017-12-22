Fatih Terim Galatasaray'daki ilk idmanına çıktı

Galatasaray ile yeniden anlaşma sağlayan Fatih Terim saat 15.00'te düzenlenecek basın toplantısı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Deneyimli teknik adamın Milli Takım'da yardımcılığını yapan Levent Şahin de Florya'da görüntülendi.
Tecrübeli teknik adamı tesislerde Başkan Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek karşıladı. Eşofmanlarını giyen Fatih Terim Florya'nın çimlerine ayak bastı.
Terim'in Pazar günü oynanacak Göztepe maçında da sahada olması bekleniyor. KAP'a 'anlaşmaya varıldı' bildirisi yapılmadan önce antrenmana çıkamayacak olan Terim'in bu sabah 11.00'deki çalışmada yer almayacağı belirtildi. Öte yandan deneyimli teknik adamın Milli Takım'da yardımcılığını yapan Levent Şahin de Florya'da görüntülendi.