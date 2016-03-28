Fatih Terim: 'Bir oyuncunun takıma girmesi için ona inanman lazım'

Karşılaşmanın yapılacağı Ernst Happel Stadı'nda milli futbolcular Ahmet Yılmaz Çalık ve Çağlar Söyüncü'nün de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, Avusturya'nın formda bir ekip olduğunu vurgulayarak, "Burada kaybetmedim ama her maçın kendine ait bir hikayesi var.

Eleme grubunda hiç yenilmeyen Avusturya'dan bahsediyoruz. Tabii ki kaybetmeyi istemiyoruz ama bu bir hazırlık maçı. Sonuçlarına katlanabiliriz ama kolay da kabullenmeyeceğimiz bir gerçek. Ciddi ve formda bir ekiple oynayacağız. Umarım yarın buradan kaybetmeden çıkar ve bu serüvene devam ederiz." diye konuştu.

Fatih Terim, Avusturyalı bir gazetecinin, 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki başarıyı hatırlatarak, "Türkiye, yeniden devler sahnesine döndü" şeklindeki yorumu üzerine, şunları kaydetti:



"Geçmiş başarılar, hepimiz için çok önemli. Bunlarla övünmeliyiz ama daha iyisini yapabilmenin çalışması içinde olmalıyız. Anlatmaya kalkarsak, çok sayıda başarı öyküsü anlatabiliriz ama bu bizi bir yere götürmez. Umarım en az 2008 kadar başarılı oluruz. Hatta üzerine de koyarız. Zaten üçüncü olduğumuz 2008'in üzerine koyduğumuzda hesap çok açık. Ümit ederim böyle olur. Sonuç, ne olursa olsun, Türk Milli Takımı'nın Fransa'da olması başlı başına bir başarı öyküsüdür. Bu platformda olmak bizim için çok önemliydi. Oradayız ve en iyi yere talibiz."



Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına 2-1'lik İsveç maçıyla başladıklarını hatırlatan Terim, "Allah'a şükür, iyi başladık. İnşallah temmuzda da güzel bir final yaparız. Sonrasında da yeni hedeflere hep beraber devam ederiz. Ümit ederim yarın da iyi bir sonuçla bitiririz ve kayıpsız geçirdiğimiz süre uzar." ifadelerini kullandı.

"HİÇ ÇAĞIRMADIĞIM BİR OYUNCUYU ÇAĞIRIP BERABER GİDEBİLİRİZ"

Deneyimli teknik direktör, Avrupa Şampiyonası'na götüreceği 23 kişilik kadroyu henüz belirlemediğini ve hazırlık döneminde hiç değerlendirmediği bir oyuncuyu bile tercih edebileceğini söyledi.

Şampiyonaya 3'ü kaleci olmak üzere 23 kişilik kadroyla gidebildiklerini hatırlatan Terim, şöyle devam etti:

"Gönlüm kimse kırılmasın, herkesi götüreyim istiyor ama arkadaşlarımızla oturacağız, yanımızda teknik destek ekibimiz (Tuncay Şanlı, Nihat Kahveci ve Tümer Metin) de olacak. Yardımcı antrenörlüğüne daha var onların. Muhakkak ki şu kadrodan da Fransa'da olacaklar var. Herkes burayı kazanmak için oynasın, birkaç ay efor sarf etsin ve burayı hedeflesin. Binlerce arkadaşımızı izliyoruz. Şu an samimi söylüyorum, 20+3'ü belirlemedim ama onun 13-15'i derseniz evet... Bir dakikanın, bir saniyenin insanı aylarca sakat bıraktığı bir sporda başımıza neler geleceğini bilmiyoruz. Son 24 saate kadar herkes için bu şans açık. Hiç çağırmadığım bir oyuncuyu çağırıp Fransa'ya beraber gidebiliriz. Yeter ki inanayım ve güveneyim. Hiç sorun değil."



"EN AÇ BENİM"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, takım ruhunu yakalamanın ve başarıya aç olmanın önemine vurgu yaparak, "En aç benim." dedi.

Takım olmadan başarının gelemeyeceğine vurgu yapan Terim, "Takım olmak çok önemli. Takım olamazsanız, hiçbir başarı sürekli olmaz. Biz, tüm unsurlarla bir bütün olmak zorundayız. Kayıpta da kazançta da... Zaten takım olmayanların kazanma şansı yoktur. Yaptıklarınız, çok zor yapılır, yıkılanlar, çabuk yıkılır. Onun için, herkesin bunu hissetmesi gerekir. Bizi bir arada tutan değerler çok önemli. Ufak tefek problemler oluyor ama bu sevgi yumağı içinde bunlar kayboluyor." diye konuştu.

Genç veya yaşlı demeden herkesin başarıya aç olması gerektiğinin altını çizen Terim, "Benim, yeteri kadar doyuracak başarılarım var. Anlatsak çok sürer ama en aç benim. Kafamda bir iki tane eksik var. Hala onlarla uğraşıyorum. Mehmet Topal, Hakan Balta, Arda Turan veya yeni çocuklar... Herkes aç olacak. Başarı, başka türlü gelmez. Aç olmazlarsa burada kimsenin işi yok. Şartlar ne olursa olsun iyi hazırlanacağız. Fizik, psikolojik, teknik ve taktik olarak en iyi şekilde Fransa'ya gideceğiz." şeklinde görüş belirtti.

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDAKİ RAKİPLER

Fatih Terim, Türkiye'nin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda karşılaşacağı rakipleri değerlendirdi.

Hırvatistan ile İspanya'nın hazırlık maçlarını canlı izleyen Terim, Hırvatistan'ı yakından tanıdıklarını belirterek, "Hırvatistan'ın orta sahası, Real Madrid ve Barcelona, ilerisi de Juventus ile Inter... Bu altılı böyle. Tanıdığımız bir takım. Genellikle son yıllarda her türlü yarışmada bir arada olduğumuz bir ekip. Dikkat edilmesi gerek çok önemli bir takım." şeklinde konuştu.

İspanya'nın müthiş bir takım olduğunu vurgulayan Fatih Terim, sözlerine şöyle sürdürdü:

"İspanya, dünya yıldızlarını barındıran, dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş müthiş bir takım. Bu takımla oynayacağımızı biliyoruz ama Avrupa Şampiyonası'nda iyi oynamazsanız ve iyi netice almazsanız bir sonraki adıma geçemeyeceğimizi bilecek kadar hem yaşadık hem de gerçekçiyiz. Açıkçası sıradan olmanın faydası yok.

Mümkünse sıra dışı olmak lazım. Ben de oyuncularımdan bunu bekliyorum. Orada bulunmanın keyfi hoş ama bunu temmuz ayına sarkıtmada yarar var. Eğer bu gruptan çıkarsak, ondan sonrası daha kolay. 'Bu gruptan çıktım düşüncesi' bizi farklı yerlere götürebilir."



Çek Cumhuriyeti'ne de değinen deneyimli teknik adam, "Çek Cumhuriyeti de Avrupa'nın yükselen yıldızlarından bir tanesi. Grubumuz, Avrupa Şampiyonası'nın en önemli grubu. Gruptan çıkarsak diğer turlar, bizim için çok daha eğlenceli olacak. Gerçeği kabul edelim ama vazgeçmeyelim. İspanya'nın, Hırvatistan'ın hakkını verelim ama biz de geliyoruz. Ayak seslerimiz de duyuluyor Allah'a şükür. Bakalım ne olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Terim, kendilerine ait bir oyun şablonu olduğunu vurgulayarak, "Felsefemizi ve oyun anlayışımızı değiştirmiyoruz. Yaptığımız iyi şeyleri tavana vurdurup, kötü şeyleri de iyiye çevirip, başka bir seviyeye gelmek istiyoruz." diye konuştu.

"HAZIRLIK MAÇLARINDA RAKİPLERİ GÜÇLÜ SEÇİYORUZ"

A Milli Takım'ın hazırlık programı hakkında bilgi veren Türkiye Futbol Direktörü Terim, Avusturya ve İngiltere maçlarından sonra 4 karşılaşma daha yapmak istediklerini söyledi.

Hazırlık maçlarında rakipleri güçlü takımlardan seçtiklerini anlatan Terim, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hazırlık maçlarında zorluk derecesi yüksek rakiplerden seçiyoruz. İsveç, Avusturya ve İngiltere Avrupa Şampiyonası'nda. Arkasından devam edeceğiz. Mümkünse 2-3 belki 4 müsabaka daha oynamak istiyoruz. Dört günde bire düşüreceğiz ki hazırlanabilelim. Karadağ ile oynayacağız ama Slovenya'da birkaç gün kamp yapıp, burada hem Slovenya ile hem de başka bir takımla oynamaya çalışacağız. Bir şekilde tekrardan Antalya'ya uğramayı istiyoruz. Ülkemiz adına Antalya'da olmamızın hem yurt dışındaki turistler hem de ülkemizdeki turizmciler açısından doğru olacağını düşünüyorum. Birkaç gün de olsa Türk Milli Takımı'nın Antalya'da olması önemli."



MİLLİ OYUNCULARIN GÖRÜŞLERİ

Gençlerbirliği'nde forma giyen genç oyuncu Ahmet Yılmaz Çalık, çok çalışarak A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almak istediğini söyledi.

Ahmet Yılmaz, Fatih Terim'in genç oyuncuları sevdiğini ve oynattığını belirterek, "Hocamız, Çağlar ve beni milli takıma çağırdı. Var gücümüzle çalışarak, eksiklerimizi gidermek istiyoruz. Elimizden geleni yaparak, Avrupa Şampiyonası'nda bu kadronun içinde olmak istiyoruz." diye konuştu.

Milli takımın uzun süredir yenilmediğini hatırlatan genç oyuncu, "Zor yenilen bir takımız, kolay gol yemiyoruz, güçlü bir ekibiz. Bu, takım içindeki havayı da artırıyor. Başımızda Fatih Terim gibi büyük bir hoca var. Analizler yaparak, eksiklerimizi gideriyoruz. Takım içindeki hava gerçekten mükemmel." ifadelerini kullandı.

PTT 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da oynayan genç futbolcu Çağlar Söyüncü ise ay-yıldızlı ekibin deneyimli isimlerinin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Fatih hoca çok önemli bir teknik adam. Lig ve yaş ayrımı yapmadan bizleri buraya çağırdı. Buradaki performansımız çok önemli. Takımdaki ağabeylerimizi zorlayacak şekilde çalışmamız lazım. Avrupa Şampiyonası'nda olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.