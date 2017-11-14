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    FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi Ankara’da başlıyor

    AA
    14.11.2017 - 17:15 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin üçüncüsü, 17-18 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek.

    MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce (YEĞİTEK) düzenlenen zirvede, eğitim teknolojileri üzerinde çalışan yerli ve yabancı akademisyenler, karar vericiler, uzmanlar, öğretmenler, öğrenciler, sivil toplum temsilcileri ile özel sektör bir araya gelerek, teorik ve pratik bilgilerin tartışılıp paylaşıldığı bir platform oluşturulacak.

    Ankara'da 17-18 Kasım 2017'de düzenlenecek zirvede gerçekleştirilecek 28 oturum, 4 panel ile 50 atölye çalışmasında 155 konuşmacı yer alacak.     

    Zirvenin konu başlıkları arasında, kodlama, kod eğitimi, geleceğin teknolojik sınıfları, oyun tabanlı öğrenme, eğitsel oyun, eğitimde mobil öğrenme, eğitimde güvenli internet kullanımı yer alacak.     

    Geleceğin eğitimine katkı ödülleri     

    Zirvenin açılış töreninde, "Eğitimde Teknoloji Kullanımında İyi Örnekler Yarışması"na gönderilen projeler arasından başarılı bulunanlara "Geleceğin Eğitimine Katkı Ödülleri" verilecek.     

    Öte yandan törende, MEB eğitim bilişim ağı EBA'yı en çok kullanan üç il de ödüllendirilecek.     

     

     

     

     

     

    Etiketler: FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi
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