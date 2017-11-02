Fatih dizisi ne zaman başlayacak?

Fatih dizisinin ne zaman başlayacağı sorgulanmaya devam ediyor. Kanal D'nin sezona damga vurmasını beklediği yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nden bir fotoğraf daha yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPCOM Fuarı'nda sergilenen görseliyle uluslararası televizyon kanallarının da büyük ilgisini çekmeyi başarmıştı. Dünyanın birçok farklı ülkesinden katılan televizyoncuların da heyecanla beklediği Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde başrol, usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na ait. Fatih Sultan Mehmed'e hayat verecek olan Kenan İmirzalıoğlu'nun, uluslararası başarısıyla da geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu biliniyor.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diziyi merakla bekleyenlerin sorguladığı ne zaman başlayacak sorusunun cevabı Kanal D tarafından henüz verilmedi. İlerleyen günlerde yapımcı ve yayıncı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.