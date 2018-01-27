Fatih Birol yeniden IEA başkanı

Görev süresi dört yıl daha uzatılan Fatih Birol daha önce de IEA’nın 44 yıllık tarihinde oybirliği ile yani 29 üye ülkenin tamamının desteğiyle seçilen ilk Başkan olmuştu. Birol’un liderliği modernleşme stratejisinin hayata geçişini hızlandırdı. Bu strateji IEA’nın kapılarını gelişen ekonomilere açma, enerji güvenliğini petrolün ötesinde doğal gaz ve elektriğe genişletme ve IEA’nı küresel temiz enerji merkezi haline getirme üzerine inşa edilmiş. Birol, konuya ilişkin “Üyelerimizin bana olan güvenlerinden gurur duydum. Bu kararı yönetim kurulunun stratejik yönlendirmesi ve rehberliği, IEA çalışanlarının bağlılığı ve yoğun çalışmasına borçluyum” açıklamasında bulundu.