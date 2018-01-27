Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Fatih Birol yeniden IEA başkanı

Fatih Birol yeniden IEA başkanı

Hürriyet Haber
27.01.2018 - 01:34 | Son Güncelleme:

ULUSLARARASI Enerji Ajansı (IEA) Başkanı ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Fahri Başkanı Fatih Birol yeniden IEA Başkanı seçildi.

 Görev süresi dört yıl daha uzatılan Fatih Birol daha önce de IEA’nın 44 yıllık tarihinde oybirliği ile yani 29 üye ülkenin tamamının desteğiyle seçilen ilk Başkan olmuştu. Birol’un liderliği modernleşme stratejisinin hayata geçişini hızlandırdı. Bu strateji IEA’nın kapılarını gelişen ekonomilere açma, enerji güvenliğini petrolün ötesinde doğal gaz ve elektriğe genişletme ve IEA’nı küresel temiz enerji merkezi haline getirme üzerine inşa edilmiş. Birol, konuya ilişkin “Üyelerimizin bana olan güvenlerinden gurur duydum. Bu kararı yönetim kurulunun stratejik yönlendirmesi ve rehberliği, IEA çalışanlarının bağlılığı ve yoğun çalışmasına borçluyum” açıklamasında bulundu.

Etiketler: gazetehaberleri , ekonomi
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri