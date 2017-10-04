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    Fatih Altaylı: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Sedat Peker'dir

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 13:45 | Son Güncelleme:

    Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, cumhuriyet savcılarına seslenerek "Şu andan itibaren başıma bir şey gelirse, kafama taş düşerse, bir otomobil çarparsa, yolda ayağım kayıp düşersem, durduk yerde birileri üzerime saldırıp beni dövmeye kalkışırsa, kaza geçirirsem, üzerime ağaç devrilirse sorumlusu Sedat Peker’dir" dedi.

    Suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker'in kendisini hedef aldığını belirten Altaylı, "Çok açık biçimde beni hedef haline getirmiştir" ifadesini kullandı.

    Fatih Altaylı'nın Habertürk gazetesindeki yazısının bir bölümü şöyle:

    Bu yazıyı Türkiye'nin cumhuriyet savcılarına yazıyorum.

    Şu andan itibaren başıma bir şey gelirse, kafama taş düşerse, bir otomobil çarparsa, yolda ayağım kayıp düşersem, durduk yerde birileri üzerime saldırıp beni dövmeye kalkışırsa, kaza geçirirsem, üzerime ağaç devrilirse sorumlusu Sedat Peker'dir.

    'Benim alakam yok, beni sevenler yapmış' deme şansına sahip değildir.

    Çok açık biçimde beni hedef haline getirmiştir.

     

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    Etiketler: Fatih Altaylı , Sedat Peker , suç duyurusu
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