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    Fatih Altaylı o sözleri için hakim karşısında: Aziz Yıldırım'a söylemedim

    Damla GÜLER
    12.09.2017 - 12:59 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 13:02

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın şikayeti ile hakkında dava açılan ve ilk duruşmaya katılmadığı için zorla getirilme kararı bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakim karşısına çıktı. Altaylı, "Aziz Yıldırım'a böyle bir şey söyleyecek kadar şuurumu kaybetmedim" dedi.

     

    Fatih Altaylı o sözleri için hakim karşısında: Aziz Yıldırıma söylemedimAziz Yıldırım, Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nda görülemeye başlanan 'Şikede Kumpas' davasının 20 Şubat 2017 tarihindeki ilk duruşmasına şikayetçi sıfatıyla katılmış, duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Bir televizyon programında Aziz Yıldırım’ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı, "Cemaatçileri kulübe üye yapan Aziz Yıldırım'ın 'cemaate karşıydım' deme hakkı yok" ifadesini kullanmıştı.

    Aziz Yıldırım’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında Altaylı hakkında “sesli veya görüntülü ileti ile hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

    Açılan davanın ilk duruşması önceki aylarda yapılmıştı. Aziz Yıldırım ve Fatih Altaylı’nın katılmadığı duruşmada tarafların mazeretini değerlendiren mahkeme, Yıldırım'ın mazeretini kabul ederken, Altaylı'nın mazeretini ise kabul etmeyerek ifadesinin alınması İçin zorla getirme kararı çıkardı.

    "NEREDEN ÇIKARMIŞ KENDİSİNE SÖYLEDİĞİMİ"

    Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına hakkında zorla getirilme kararı bulunan Fatih Altaylı katılırken, Aziz Yıldırım'ı ise avukatı temsil etti.
    Duruşmada savunmasını yapan Altaylı, hakkındaki suçlamaları reddederek; "O sözlerin Aziz Yıldırım ile ilgili olmadığı açıkça ortadadır. Nereden çıkarmışlar kendilerine söylediğimi anlamadım" dedi.

    "AZİZ YILDIRIM'A BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEYECEK KADAR ŞUURUMU KAYBETMEDİM"

    Programda söylediği "Zeka özürlü adam" sözünü sosyal medyadan programa ilişkin hakarette bulunan birine söylediğini belirten Altaylı, "Aziz Yıldırım'a böyle bir şey söyleyecek kadar şuurumu kaybetmedim" dedi.

    Hakimin, ceza aldığı takdirde hükmün açıklanmasını geri bırakılmasını isteyip istemediğini sorduğu Fatih Altaylı böyle bir şey istemediğini söyledi.

    Etiketler: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım , Fatih Altaylı , Şikede Kumpas
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