Fatih Akın'ın filmi Oscar yarışına gidiyor

Almanya bu yılki Oscar yarışına Fatih Akın'ın "Aus dem Nichts” (Solgun) adlı filmini gönderiyor. Alman sinemasının ülke dışında temsilciliğini üstlenen "German Films” adlı kurum tarafından seçilen yapım, Yabancı Dilde En İyi Film dalında yarışa katılacak. Film, Neonaziler tarafından düzenlenen bir terör saldırısı ve bu saldırıda Kürt eşini ve oğlunu kaybeden Alman bir kadının hikayesini anlatıyor.
Dünya prömiyeri 26 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde yapılan film, başrol oyuncusu Diane Kruger'e festivalin en iyi kadın oyuncusu ödülünü getirmişti. Film, Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresi ekseninde son yıllara damgasını vuran skandaldan izler taşıyor.
Fatih Akın'ın filmi aday adayı statüsünde. Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde mücadele edecek son beş yapımı, Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi belirliyor. Aday listesi 23 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. Oscar ödül töreni 4 Mart 2018 tarihinde Hollywood'da 90'ıncı kez düzenlenecek.
Almanya geçen yılki Oscar yarışında Maren Ade imzalı "Toni Erdmann” ile favoriler arasında yer alıyordu, ancak altın heykelcik İranlı yönetmen Asgar Ferhadi'nin "Satıcı” adlı filmine gitti. Almanya son olarak 10 yıl önce Florian Henckel von Donnersmarck'ın yazıp yönettiği "Başkalarının Hayatı” ile Oscar kazanmıştı.
Almanya'ya Oscar kazandıran diğer filmler ise 1979 yapımı Volker Schlöndorff filmi "Teneke Trampet” ve 2003'te zafer kazanan Caroline Link imzalı "Afrika'nın Hiçbir Yerinde” olmuştu.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün