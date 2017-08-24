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    Fatih Akın'ın filmi Oscar yarışına gidiyor

    DW Türkçe
    24 Ağustos 2017 - 13:49Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 13:50

    Alman sinemasının bu yılki Oscar umudu Fatih Akın oldu. Akın'ın “Aus dem Nichts” (Solgun) adlı filmi Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar yarışına gidiyor.Almanya bu yılki Oscar yarışına Fatih Akın'ın "Aus dem Nichts” (Solgun) adlı filmini gönderiyor.

    Alman sinemasının ülke dışında temsilciliğini üstlenen "German Films” adlı kurum tarafından seçilen yapım, Yabancı Dilde En İyi Film dalında yarışa katılacak. Film, Neonaziler tarafından düzenlenen bir terör saldırısı ve bu saldırıda Kürt eşini ve oğlunu kaybeden Alman bir kadının hikayesini anlatıyor.

    Dünya prömiyeri 26 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde yapılan film, başrol oyuncusu Diane Kruger'e festivalin en iyi kadın oyuncusu ödülünü getirmişti. Film, Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresi ekseninde son yıllara damgasını vuran skandaldan izler taşıyor.

    Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde mücadele edecek son beş yapımı, Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi belirliyor. Aday listesi 23 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. Oscar ödül töreni 4 Mart 2018 tarihinde Hollywood'da 90'ıncı kez düzenlenecek. 

     

    Etiketler: Fatih Akın , oscar , film
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