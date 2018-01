Fatih Akın, Altın Küre ödülü ile Twitter’a damga vurdu

Türkiye’de de büyük heyecanla izlenen ödül töreni Twitter’da da çok konuşularak trending topic olmayı başardı. Ünlü Türk yönetmen Fatih Akın’ın In The Fade (Paramparça) filmi ile Yabancı Dilde En İyi Film ödülü alması ise Türk Twitter kullanıcıları arasında büyük heyecan yaratıp Twitter’ın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. #FatihAkın hashtagi trending topic oldu.

Altın Küre gecesi Twitter’da çok konuşulup tartışılırken öncesinde yapılan tahminler doğrultusunda Twitter’da oluşan listeler de dikkat çekiciydi.

Ödül gecesi öncesinde Twitter’da hakkında en çok tweet atılan filmler şöyle sıralandı:

Get Out

The Shape of Water

Dunkirk

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

The Disaster Artist

Ödülle eş zamanlı Twitter topluluğunun “en”leri ise şöyle:

Hakkında en fazla tweet atılan diziler:

Stranger Things

Big Little Lies

The Handmaid's Tale

This Is Us

Game of Thrones

Kırmızı halıda hakkında en fazla tweet atılan aktör ve aktrisler:

Dakota Johnson

Meryl Streep

Millie Bobby Brown

Debra Messing

Sebastian Stan

Gecenin en çok konuşulan anları:

Oprah Winfrey, Cecil B. DeMille Ödülü’nü aldı

Big Little Lies En İyi Mini Dizi ödülünü kazandı

Sterling K. Brown Drama Dizilerinde En İyi Aktör ödülünü aldı

Saoirse Ronan komedi filmleri alanında En İyi Aktris oldu

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri drama alanında En İyi Film ödülünü aldı.

Fatih Akın’ın Paramparça ile aldığı ödül ise bir kez daha göğsümüzü kabarttı.