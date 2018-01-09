Fatih Akın, Altın Küre ödülü ile Twitter’a damga vurdu

Türkiye’de de büyük heyecanla izlenen ödül töreni Twitter’da da çok konuşularak trending topic olmayı başardı. Ünlü Türk yönetmen Fatih Akın’ın In The Fade (Paramparça) filmi ile Yabancı Dilde En İyi Film ödülü alması ise Türk Twitter kullanıcıları arasında büyük heyecan yaratıp Twitter’ın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. #FatihAkın hashtagi trending topic oldu.
Altın Küre gecesi Twitter’da çok konuşulup tartışılırken öncesinde yapılan tahminler doğrultusunda Twitter’da oluşan listeler de dikkat çekiciydi.
Ödül gecesi öncesinde Twitter’da hakkında en çok tweet atılan filmler şöyle sıralandı:
Get Out
The Shape of Water
Dunkirk
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
The Disaster Artist
Ödülle eş zamanlı Twitter topluluğunun “en”leri ise şöyle:
Hakkında en fazla tweet atılan diziler:
Stranger Things
Big Little Lies
The Handmaid's Tale
This Is Us
Game of Thrones
Kırmızı halıda hakkında en fazla tweet atılan aktör ve aktrisler:
Dakota Johnson
Meryl Streep
Millie Bobby Brown
Debra Messing
Sebastian Stan
Gecenin en çok konuşulan anları:
Oprah Winfrey, Cecil B. DeMille Ödülü’nü aldı
Big Little Lies En İyi Mini Dizi ödülünü kazandı
Sterling K. Brown Drama Dizilerinde En İyi Aktör ödülünü aldı
Saoirse Ronan komedi filmleri alanında En İyi Aktris oldu
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri drama alanında En İyi Film ödülünü aldı.
Fatih Akın’ın Paramparça ile aldığı ödül ise bir kez daha göğsümüzü kabarttı.