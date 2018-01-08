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Fas’ta uzmanlardan "Mavi Balina" oyunu uyarısı

Hürriyet Haber
08.01.2018 - 21:22 | Son Güncelleme:

Fas Tüketici Hakları Derneği, kullanıcılarına tehlikeli talimatlar vererek, bunları yerine getirmelerini isteyen, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği gerekçesiyle çeşitli ülkelerde yasaklanan "Mavi Balina" (Blue Whale) oyunu hakkında yetkilileri uyardı.

Onlarca gencin intihar olayıyla ilişkisi olabileceği gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan oyundaki talimatlar arasında kendine acı verme ve korku filmi izleme gibi istekler yer alıyor. 

Fas Tüketici Hakları Derneği Başkanı Buizze el-Harati AA muhabirine, son günlerde Fas basınında oyunla bağlantılı intihar vakalarının yaşandığına yönelik haberlerin arttığını belirterek, bir an önce yetkilileri gerekli tedbirleri almaya davet etti.

Derneklerine son günlerde "Mavi Balina" oyununa ilişkin çok sayıda şikayet yapıldığını belirten Harati, "Öncelikle yetkililer, bu oyunu çok geç olmadan acil olarak internet sitelerinden kaldırmalı. Aileler ise çocuklarının internet aktivitelerini yakından takip ederek, bu süreçte çocuklarına gerekli desteği sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Fas’ta uzmanlardan Mavi Balina oyunu uyarısı

Oyunun hedef kitlesinin çocuklar ve gençler olduğunu belirten Harati, "Oyuncuya verilen direktiflerin gizlilik içerisinde yerine getirilmesi talep ediliyor. Tehdit ve zorlamayla yaptırılmaya çalışılan bu direktifler sonu intihara kadar varan tehlikeli bir süreci de beraberinde getiriyor." dedi.

Ailelerin korkulu rüyası haline gelen oyunu oynamak isteyen kişilere, sözde oyunun yöneticisi görünümündeki internet korsanları tarafından virüs içerikli bir link gönderiliyor. Gönderilen bu linkle kişisel bilgileri oltalama (Phishing) yoluyla çalınan gençler yakın çevrelerindeki kişilerle ilgili tehdit, şantaj ve siber zorbalığa maruz kalıyor. Oyuna katılan kişilerin, oyun üreticisinin bilinçli tercihiyle gece saatlerinde yapılması istenen çeşitli ve ürkütücü görevlerle ruh sağlıkları bozuluyor. 50 gün boyunca devam eden bu sürecin sonunda, oyunu oynayan kişiler üzerinde yanlış değer yargıları ve değersizlik hissi uyandırılıyor son görev olarak intihara yönlendirme sağlanıyor.

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