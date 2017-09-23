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    Faslı mankenin İstanbul kabusu!.. Taksiciden darp ve taciz

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    23.09.2017 - 09:43 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 10:09

    Faslı manken Oumaima Ettir (25), İstanbul’da bindiği takside taciz ve darp edildiği iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Ettir savcılıktaki ifadesinde taksicinin kendisini darp ettiğini ve zorla cinsel organını tutturduğunu söyledi.

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    • Faslı mankene taciz
    • Faslı mankene taciz
    • Faslı mankene taciz
    • Faslı mankene taciz

    Fas uyruklu manken 25 yaşındaki Oumaima Ettir iş için geldiği İstanbul’da taksicinin tacizine uğradığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre olay şöyle gerçekleşti; Oumaima’yı Türkçe bilen Suriye uyruklu bir erkek arkadaşı Taksim’den 4. Levent’e gitmesi için taksiye bindirdi.

    Faslı mankenin İstanbul kabusu.. Taksiciden darp ve tacizŞoför, taksinin arka koltuğuna oturan Oumaima’yı ön koltuğa çağırdı. Oumaima’nın ön koltuğa geçmesinin üzerine taksici, araç seyir halindeyken genç kızın bacaklarına dokunarak sıktı. Oumaima, elini kendi cinsel organına götürerek tutturan taksiciye istemediğini söyleyerek itti. Bunun üzerine taksici Çağlayan mevkii’nde E-5 üzerinde aracı kenara çekerek dirseği ile ensesine vurup genç kızın saçını çekti. Çığlık çığlığa telefonuna sarılıp kapıyı açan genç kızın cep telefonunu yere fırlattı.

    Faslı mankenin İstanbul kabusu.. Taksiciden darp ve taciz

    O esnada olay yerinden geçen H.Ö., Oumaima’nın bulunduğu kapı tarafından taksiciye müdahale ederek ne olduğunu sordu. Polis çağıracağını söyleyen H.Ö.’ye taksici “Abi bir şey yok” dedi. Bunun üzerine H.Ö., genç kızla birlikte aynı taksiye binerek kendilerini Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na bıraktırdı. H.Ö.’nün yardımıyla suç duyurusunda bulunan genç kız savcılıktaki ifadesinde taksinin plakasını vererek şikayetçi olduğunu belirtti. Genç kızın ifadesinin ardından ‘cinsel saldırı’ suçundan soruşturma başlatan nöbetçi savcı, şüphelinin bulunarak ifadesinin alınması, olay yeri kamera görüntülerinin tespit edilmesi ve müştekinin hastaneye götürülerek darp raporu alınmasını istedi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden genç manken polis eşliğinde hastaneye giderek rapor aldı.

    Faslı mankenin İstanbul kabusu.. Taksiciden darp ve taciz

     

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    Etiketler: Oumaima Ettir , fas , manken , taksici , taciz , darp
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