Fas yüksek çözünürlüklü ilk uydusunu uzaya fırlattı

Fas'ın ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusunun uzaya gönderildiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan Faslı Güvenlik Uzmanı Abdurrahman Mekavi, "6. Muhammed-A" ismini taşıyan haberleşme uydusunun dün gece saatlerinde Fransız Guyanası Uzay Merkezinden başarıyla fırlatıldığını belirtti.

-"Fas, uydusunu özellikle terör ve yasa dışı göçle mücadelede kullanmayı hedefliyor"

Mekavi, "Bölgesel nedenlerden dolayı Fas, uydusunu özellikle terör ve yasa dışı göçle mücadelede kullanmayı hedefliyor. Fas, siber saldırı, askeriyeye ait bilgi sistemlerinin korunması, yenilenebilir enerji tarlalarının korunması ve tarımsal alanda bu uydudan azami derecede faydalanacak.” ifadelerini kullandı.

-Fas, Mısır ve Güney Afrika’dan sonra Afrika kıtasında uydu teknolojisini kullanan 3’üncü ülke

Fas’ın, Mısır ve Güney Afrika’dan sonra Afrika kıtasında uydu teknolojisini kullanan 3’üncü ülke olduğuna dikkati çeken Mekavi, "Stratejik olarak ve bölgesel güç olarak Fas’a büyük katkı sağlayacak bu uydunun ardından önümüzdeki yıl 560 milyon avro değerinde ikinci bir uydu projesi gündemde. Sale kentinden kontrol edilecek uydudan elde edilen bilgiler analizlerin ardından birkaç Batı Afrika ülkesi ile paylaşılacak." dedi.

Fas basınında çıkan haberlerde, "6. Muhammed-A" haberleşme uydusunun Fransız Guyanası Uzay Merkezinden yerel saatle 01.43’te başarıyla fırlatıldığı ve Fas’ın önümüzdeki yıl bu uyduya destek olması için ikinci bir uyduyu uzaya fırlatmayı planladığına yer verildi.