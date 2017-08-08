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    Farming Simulator'a rakip geldi

    LEVEL
    08 Ağustos 2017 - 07:18Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 07:18

    Giants Software tarafından geliştirilen Farming Simulator serisi uzun süredir piyasaya hakim ve her yeni oyunuyla da en çok satanlar listesinde zirveyi zorluyor. Bilgisayar ve konsolları tek yıllarda (2015,2017) mobil cihazları ise çift yıllarda (2016,2018) şenlendiren seriye nihayet kuvvetli bir rakip geliyor.

    Soedesco’nun yeni oyunu Real Farm Sim ilk andan itibaren sizi heyecanlandırabilir. Oyunda söylendiğine göre açık dünya oynanışı hakim olacak ancak haritanın boyutları henüz belli değil, birden fazla harita olup olmayacağı da bilinmiyor. Aynı şekilde Soedesco yapımda çok sayıda traktör vs. bulunacağını söylese de henüz elimizde net bir rakam yok.

    Real Farm Sim'de standart sandbox modunun yanında bir de adım adım yükseleceğiniz kariyer modu bulunacak ve oyunun bu yılın son çeyreğinde PC, PS4 ve Xbox One için piyasada olması beklenmekte.

    Etiketler: Farming Simulator , oyun , level
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