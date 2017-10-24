Farklı kültürlerden 7 değişik görgü kuralı

1- Amerika’da yemek yediniz ve önünüze hesap geldi. Hesabı ödedikten sonra bir de üzerine bahşiş vermenize gerek yok. Çünkü bahşiş hesabın içinde geliyor. Genelde %20 gibi bir tutarın bahşiş olarak alındığı ülkede, bozuğum kalmamış demek gibi bir lüksünüz yok. Yemiyorlar.
2- Portekiz’e gittiniz ve birileri siz akşam yemeğine çağırdı. Sofraya davet edildiniz, yemeğinizi tattınız ya da tatmadan tuza uzandınız. Üstelik bir de tuzu bol bol boca ettiniz. Ancak ev sahibinin yemeğine hakaret ettiniz şu an. Evet, Portekiz’de yemeğe tuz atmanız yemeği beğenmediğiniz anlamına geliyor. Aman dikkat!
3- Mısır’dasınız ve çok heyecanlı, üzerine bir de Türk olduğunuz için bir şey anlatırken el kol hareketi yaparak olayı adeta canlandırıyorsunuz. Ancak karşınızdaki Mısırlı arkadaş bu duruma çok geriliyor. Çünkü Mısır’da el kol hareketleri büyü yapmak anlamına gelebileceğinden çok tercih edilmiyor. Yapmayın.
4- Hindistan’a gittiniz ve mesela biri size su ister misiniz diye sordu. Siz de kafanızı aşağı yukarı sallayıp, ‘Evet’ demek istediniz. Ancak karşınızdaki Hintli arkadaş bunu ‘Hayır’ olarak algılanıp size su falan getirmeyecek. Çünkü Hindistan’da kafayı aşağı yukarı sallamak ‘Hayır’ Sağa sola sallamak ise ‘Evet’ anlamına geliyor. Aynen, bizimkinin tam tersi.
5- Rusya batıl inançlar noktasında bize çok benzerlik gösteriyor. Mesela ıslık çalmanın uğursuzluk getirdiğine inanılıyor ki bu bizim kültürümüzde de var. Bu nedenle çok zorluk çekmeyeceksiniz. Ayrıca Ruslar da misafirliğe gitmeden önce karınlarını tıka basa doldurmuyorlar çünkü misafirlere yemek ikramı bizdeki gibi bir gelenek.
6- Bildiğiniz üzere bizde yemek yerken ağzını şapırdatmak kaba ve saygısız bir davranış gibi algılanır. Hatta dünyanın bir çok yerinde bu böyledir. Japonya hariç. Japonlarda yemek yerken ağız şapırdatmak yemeğin çok güzel olduğunu gösterir. Bu nedenle Japon bir ev sahibinin yemeğini yerken şapur şupur yemek yeterlidir.
7- İtalya’ya gittiniz ve o çok meşhur makarnalarından sipariş verdiniz. Her İtalyan bundan çok memnun olacaktır. Ancak üzerine yoğurt ya da ketçap sıkarsanız, yandınız. Çünkü bu dünyanın en kabul edilemez davranışıdır ve bütün İtalya bu saygısızlığınızı konuşur. Siz siz olun bu hataya düşmeyin.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün