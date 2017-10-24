Farklı kültürlerden 7 değişik görgü kuralı

1- Amerika’da yemek yediniz ve önünüze hesap geldi. Hesabı ödedikten sonra bir de üzerine bahşiş vermenize gerek yok. Çünkü bahşiş hesabın içinde geliyor. Genelde %20 gibi bir tutarın bahşiş olarak alındığı ülkede, bozuğum kalmamış demek gibi bir lüksünüz yok. Yemiyorlar.

2- Portekiz’e gittiniz ve birileri siz akşam yemeğine çağırdı. Sofraya davet edildiniz, yemeğinizi tattınız ya da tatmadan tuza uzandınız. Üstelik bir de tuzu bol bol boca ettiniz. Ancak ev sahibinin yemeğine hakaret ettiniz şu an. Evet, Portekiz’de yemeğe tuz atmanız yemeği beğenmediğiniz anlamına geliyor. Aman dikkat!

3- Mısır’dasınız ve çok heyecanlı, üzerine bir de Türk olduğunuz için bir şey anlatırken el kol hareketi yaparak olayı adeta canlandırıyorsunuz. Ancak karşınızdaki Mısırlı arkadaş bu duruma çok geriliyor. Çünkü Mısır’da el kol hareketleri büyü yapmak anlamına gelebileceğinden çok tercih edilmiyor. Yapmayın.

4- Hindistan’a gittiniz ve mesela biri size su ister misiniz diye sordu. Siz de kafanızı aşağı yukarı sallayıp, ‘Evet’ demek istediniz. Ancak karşınızdaki Hintli arkadaş bunu ‘Hayır’ olarak algılanıp size su falan getirmeyecek. Çünkü Hindistan’da kafayı aşağı yukarı sallamak ‘Hayır’ Sağa sola sallamak ise ‘Evet’ anlamına geliyor. Aynen, bizimkinin tam tersi.

5- Rusya batıl inançlar noktasında bize çok benzerlik gösteriyor. Mesela ıslık çalmanın uğursuzluk getirdiğine inanılıyor ki bu bizim kültürümüzde de var. Bu nedenle çok zorluk çekmeyeceksiniz. Ayrıca Ruslar da misafirliğe gitmeden önce karınlarını tıka basa doldurmuyorlar çünkü misafirlere yemek ikramı bizdeki gibi bir gelenek.

6- Bildiğiniz üzere bizde yemek yerken ağzını şapırdatmak kaba ve saygısız bir davranış gibi algılanır. Hatta dünyanın bir çok yerinde bu böyledir. Japonya hariç. Japonlarda yemek yerken ağız şapırdatmak yemeğin çok güzel olduğunu gösterir. Bu nedenle Japon bir ev sahibinin yemeğini yerken şapur şupur yemek yeterlidir.

7- İtalya’ya gittiniz ve o çok meşhur makarnalarından sipariş verdiniz. Her İtalyan bundan çok memnun olacaktır. Ancak üzerine yoğurt ya da ketçap sıkarsanız, yandınız. Çünkü bu dünyanın en kabul edilemez davranışıdır ve bütün İtalya bu saygısızlığınızı konuşur. Siz siz olun bu hataya düşmeyin.