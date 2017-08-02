Farklı bir deneyim isteyenlere: Masai Mara

1- Masai halkıyla tanışın
Masai Mara'da yaşayan yerli halkla rehber eşliğinde düzenlenen turlarla tanışma şansınız var. Bir gün boyunca Masailerin günlük yaşamlarına konuk olabilir ve doğal yaşamlarına yakından tanıklık ederek onlarla fotoğraf çektirebilirsiniz.
2- Safari turuna katılın
Vahşi yaşamı gözlemlemek için Masai Mara'da safari olmazsa olmaz. Vahşi yaşamı yakından görmek için yapılan bu turlar korumalı ciplerde ve bölgeyi iyi bilen rehberler eşliğinde düzenleniyor. Turlarda yemek servisi de bulunuyor.
3- Doğanın güzelliğini uçan balonlarla keşfedin
Uçan balonlarla Masai Mara'da unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Uçan balonlar üzerinden vahşi hayvanları ve Afrika üzerine doğan güneşi görebilir ve eşsiz anlara şahit olabilirsiniz. Uçan balon turları sabah ve akşam saatlerinde düzenleniyor.
4- Fotoğraf turlarına katılın
Masai Mara'da düzenlenen safarilerde fotoğraf tutkunlarına özel turlar da yer alıyor. Bu turlarda hayvanlara belirli bir yakınlıkta duran cipler üzerinden yaratıcı ve orijinal kareler yakalayabilir ve muhteşem hatırlar elde edebilirsiniz.
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5- Şehir merkezinde hediyelik eşya alışverişi yapın
Masai Mara merkezindeki bölgede yerlilerin yaptığı oyulmuş tahtadan objeler ve aksesuarları inceleyebilir ve birbirinden güzel hediyelerle Afrika kültürünü yansıtan objeleri sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.
6- Butik lodge tipi otellerde kalın
Masai Mara'da turistlerin doğal ortam içerisinde konaklayabilecekleri butik lodge tipinde oteller bulunuyor. Otelde otururken çevreden geçen vahşi hayvanları seyredebilir ve Afrika ruhunu tam anlamıyla hissedebilirsiniz. Her türlü konforun düşünüldüğü bu konaklama merkezlerinde seyahatinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.
7- Ulusal Parkta gün batımını izleyin
Masai Mara Ulusal Parkı, muhteşem gün batımını izleyebileceğiniz yegane yerlerden. Afrika topraklarını kızıla boyayan gün batımını yerli halkın dansları ve müzikleri eşliğinde izleyebilirsiniz. Eşsiz fotoğraf kareleri ise unutulmaz hatıralarınız olarak kalabilir.
8- Atlı safarilere katılın
Masai Mara topraklarını tecrübeli rehberler eşliğinde atlar üzerinde keşfe çıkabilirsiniz. Atlı safari turları ile kendinizi daha özgür hissedebilir ve Afrika'ya bir kez daha hayran olabilirsiniz.
9- Irio'yu deneyin
Kenya'nın geleneksel yemeklerinden biri olan Irio, patates, mısır ve yeşil bezelyeden yapılan bir yemek çeşidi ve restoran menülerinde sıklıkla karşınıza çıkabiliyor.
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10- Maziwa Lala'yı tadın
Ekşimiş sütten yapılmış olan Maziwa Lala hem lezzetli hem de sağlıklı bir içecek türü. Ayrana benzeyen bu milli içeceği Masai Mara'da her yerde bulabilirsiniz.
Kaynak: Hürriyet Haber