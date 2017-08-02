« Hürriyet.com.tr
HürriyetSeyahatFarklı bir deneyim isteyenlere: Masai Mara
image
Seyahat

Farklı bir deneyim isteyenlere: Masai Mara

Kenya sınırları içinde yer alan Masai Mara bölgesi, Masai kabilesinin yurdu olarak biliniyor. Afrika'nın en iyi safari turlarından birini yapabileceğiniz bölgede vahşi doğayı yakından görme şansı yakalayabilirsiniz. Büyük göç mevsimi olan Temmuz ve Eylül ayları ise en ideal safari zamanlarını oluşturuyor. İşte Masai Mara gezi rehberi...

Hürriyet Haber
X

1- Masai halkıyla tanışın
Masai Mara'da yaşayan yerli halkla rehber eşliğinde düzenlenen turlarla tanışma şansınız var. Bir gün boyunca Masailerin günlük yaşamlarına konuk olabilir ve doğal yaşamlarına yakından tanıklık ederek onlarla fotoğraf çektirebilirsiniz.

Farklı bir deneyim isteyenlere: Masai Mara

2- Safari turuna katılın
Vahşi yaşamı gözlemlemek için Masai Mara'da safari olmazsa olmaz. Vahşi yaşamı yakından görmek için yapılan bu turlar korumalı ciplerde ve bölgeyi iyi bilen rehberler eşliğinde düzenleniyor. Turlarda yemek servisi de bulunuyor.

Farklı bir deneyim isteyenlere: Masai Mara

3- Doğanın güzelliğini uçan balonlarla keşfedin
Uçan balonlarla Masai Mara'da unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Uçan balonlar üzerinden vahşi hayvanları ve Afrika üzerine doğan güneşi görebilir ve eşsiz anlara şahit olabilirsiniz. Uçan balon turları sabah ve akşam saatlerinde düzenleniyor.

Farklı bir deneyim isteyenlere: Masai Mara

4- Fotoğraf turlarına katılın
Masai Mara'da düzenlenen safarilerde fotoğraf tutkunlarına özel turlar da yer alıyor. Bu turlarda hayvanlara belirli bir yakınlıkta duran cipler üzerinden yaratıcı ve orijinal kareler yakalayabilir ve muhteşem hatırlar elde edebilirsiniz.

Afrikalı kabilelerin şaşırtan günlük yaşamları
Afrikalı kabilelerin şaşırtan günlük yaşamları!

5- Şehir merkezinde hediyelik eşya alışverişi yapın
Masai Mara merkezindeki bölgede yerlilerin yaptığı oyulmuş tahtadan objeler ve aksesuarları inceleyebilir ve birbirinden güzel hediyelerle Afrika kültürünü yansıtan objeleri sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Farklı bir deneyim isteyenlere: Masai Mara

6- Butik lodge tipi otellerde kalın
Masai Mara'da turistlerin doğal ortam içerisinde konaklayabilecekleri butik lodge tipinde oteller bulunuyor. Otelde otururken çevreden geçen vahşi hayvanları seyredebilir ve Afrika ruhunu tam anlamıyla hissedebilirsiniz. Her türlü konforun düşünüldüğü bu konaklama merkezlerinde seyahatinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.

Farklı bir deneyim isteyenlere: Masai Mara

7- Ulusal Parkta gün batımını izleyin
Masai Mara Ulusal Parkı, muhteşem gün batımını izleyebileceğiniz yegane yerlerden. Afrika topraklarını kızıla boyayan gün batımını yerli halkın dansları ve müzikleri eşliğinde izleyebilirsiniz. Eşsiz fotoğraf kareleri ise unutulmaz hatıralarınız olarak kalabilir.

Farklı bir deneyim isteyenlere: Masai Mara

8- Atlı safarilere katılın
Masai Mara topraklarını tecrübeli rehberler eşliğinde atlar üzerinde keşfe çıkabilirsiniz. Atlı safari turları ile kendinizi daha özgür hissedebilir ve Afrika'ya bir kez daha hayran olabilirsiniz.

Farklı bir deneyim isteyenlere: Masai Mara

9- Irio'yu deneyin
Kenya'nın geleneksel yemeklerinden biri olan Irio, patates, mısır ve yeşil bezelyeden yapılan bir yemek çeşidi ve restoran menülerinde sıklıkla karşınıza çıkabiliyor.

Afrikada vizesiz gidilecek yerler
Afrika'da vizesiz gidilecek yerler

10- Maziwa Lala'yı tadın
Ekşimiş sütten yapılmış olan Maziwa Lala hem lezzetli hem de sağlıklı bir içecek türü. Ayrana benzeyen bu milli içeceği Masai Mara'da her yerde bulabilirsiniz.

 

Kaynak: Hürriyet Haber

Seyahat HaberiSeyahat HaberiKenyaKenyamasai maramasai mara gezisiafrikasafarikenya gezisi
YollardaYollarda
Kahve bardakları hiç bu kadar işlevsel olmadı!
YollardaYollarda
Dünyanın en yaratıcı 10 heykeli!
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Afrika'nın en ilkel kabilesi Himbalar'ın ilginç hayatı
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Görülmeye değer bir yer: Şahinkaya Kanyonu
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Budapeşte’nin birbirinden masalsı 7 meşhur spası
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Şeyseller’de en iyi 8 tatil yeri

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER

İLİŞKİLİ DESTİNASYONLAR

Kenya