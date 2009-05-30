Birçok takım “ŞAMPİYONLUĞU ÇOK İSTİYORUZ” diyordu ama, “BU SADECE DİLLERİNDE DOLAŞTIRDIKLARI BİR CÜMLE” ‘den ileri gidemedi.

ŞAMPİYONLUK için ADAYLAR arasında en fazla çabalayan BEŞİKTAŞ olunca, sonuç ta böyle oluyor.

Gökmen Avcı yazıyor

***

BEŞİKTAŞ CAMİASINI CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM..

***

Gelelim son haftaya ŞAMPİYONLUK PAROLASI ile giren takımlara;

BEŞİKTAŞ, SİVASSPOR ve TRABZONSPOR’un kendi aralarında oynadıkları 6 karşılaşmanın 5’inde 1-1’lik skor oluşmuş.

Yani biri birlerine göre oldukça dengeli takımlar. Sonuçta topladıkları puanlar 71-66-65.

Hafta boyunca her yerde “KİM NASIL ŞAMPİYON OLUR” hesapları yapıldı.

Şu takım şunu yener, ötekisi yenilir, ondan 7 gol fazla atarsa ŞAMPİYON …….. OLUR.

HEPSİ BOŞ….

***

Bu 3 takımdan en ŞANSLISI BEŞİKTAŞ idi.

Çünkü; ŞAMPİYONLUK için rakibini sadece YARIM-SIFIR’da olsa YENMESİ yeterliydi.

Yani, KADERİ KENDİ ELLERİNDE İDİ.

***

SONUÇ: DENİZLİSPOR 1 – BEŞİKTAŞ 2 ve ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ.

***

SİVASSPOR 31. haftada kendi sahasında aldığı 2-1’lik BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ yenilgisi ile ŞAMPİYONLUK için kendini zora sokmuştu zaten.

Ve kendine ROL MODEL olarak GALATASARAY’ı seçmişti. (3 sezon öncesi.)

Yani, ALİ SAMİ YEN Stadında rakibini yenecek ve gözünü DENİZLİ Şehir Stadına çevirecek. Belki gecikmelide olsa oradan gelecek SONUCU bekleyip ŞAMPİYON olacak.

Deplasmanda 3-0 yendiği BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ni kendi sahasında YARIM-SIFIR’da olsa YENEBİLSEYDİ, bunlara hiç gerek kalmayacaktı aslında.

Şimdi ise, KADERLERİ BAŞKALARININ ELLERİNDE İDİ.

***

SONUÇ: GALATASARAY 2 – SİVASSPOR 1. ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ.

PARDON, ŞAMPİYON SİVASSPOR, BİRİNCİ BEŞİKTAŞ.

AMA NEDENSE ŞAMPİYONLUK KUPASI BEŞİKTAŞ’ın..

Kendi maçını KAZANAMAYAN SİVASSPOR, TRABZONSPOR kaybetmese, geçen sezon da olduğu gibi ŞAMPİYONLUK HAYALLERİ KURARKEN, ŞAMPİYONLAR LİGİ’ne bile KATILAMAYACAKTI.

***

TRABZONSPOR diğer takımlar gibi İKİDE BİRDE TÖKEZLEDİĞİ halde, son haftaya ŞAMPİYONLUK ŞANSI ile girebilmişti.

Ard arda alınan kötü sonuçlar sonunda onlar da, ROL MODEL olarak GALATASARAY’ı seçmişti. (Geçen sezon.)

Son haftalara girilirken, yani en sıkıntılı zamanlarda, Teknik Direktör ile yollarını ayırmak suretiyle, ismi çok fazla bilinmeyen ALTYAPI SORUMLUSU ile ŞAMPİYON olmak. İyi sonuçlarda alındı ama;

Kendi sahasında BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ne ve GALATASARAY’a YARIMŞAR GOL fazla ATABİLSELERDİ, bunlara hiç gerek kalmayacaktı aslında.

Şimdi ise, KADERLERİ BİRDEN ÇOK TAKIMIN ELLERİNDE İDİ.

***

SONUÇ: TRABZONSPOR 1 – FENERBAHÇE 2. ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ,

Bir galibiyetle ŞAMPİYONLUK OLMASA DA, ŞAMPİYONLAR LİGİ’ne KATILMASI ŞANSI ayağına kadar geldi ama, O’nu da BAŞARAMADILAR.

***

Son ana kadar nefes nefese bir mücadeleye sahne olan TURKCELL SUPER LİGİ’nde BEŞİKTAŞ, en yakın rakibine “5” PUAN FARK ATIP ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI.

***

HERKESE HAYIRLI OLSUN...