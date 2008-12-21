Dinçer Oruçoğlu yazıyor

Ben de toplumsal tepkiden etkilenip heyecanlanıyorum. Basın kartım olmadığı için geçiyorum TV'nin başına, bakıyorum Rahmi Koç bile maça gelmiş. Aklıma Ömer Üründül geliyor, diyorum şöyle güzel bir futbol yazısı yazayım bloklar arası uyum falan. Maç başlıyor ve bir kez daha görüyorum ki bizim topraklarda futbol hayalet avcılarının işi.

İzlediğimiz futbol o kadar komik ki Galatasaray birisi penaltıdan 2-1 öne geçiyor kaleye şutları yok. Beşiktaş 1 kere geliyor o da gol oluyor. Bakıyorum Nonda futbolu topu göğsüne alma olarak algılamış, Seriç oturmaktan temel futbol kurallarını unutmuş, bir Rüştü klasiği topu elinden kaçırıyor top yine gol oluyor. Sahada futbolcular 20 30 metre rahatsız edilmeden top sürüyor herkeste bir rahatlık kimsede mücadele gücü kalmamış. Alın size ilk yarının özeti.

İkinci yarı değişen tek şey ise 50. dakikada Delgado' nun atılması ve maçın tamamen Galatasaray' a dönmesiydi. Bu dakikadan sonra daha çok boş alan bulan Lincoln ve Arda gibi yıldızlar ön plana çıktı ve Galatasaray biri penaltıdan olmak üzere 2 gol daha buldu.

Beşiktaş için yine sinir, stres ve top kurmaktaki acizlik ön plandaydı. Haftalardır yaptığımız eleştiriler yine sahada Beşiktaş'ın başına bela olmaya devam etti. Bu anlarda Beşiktaş'ın hislerine İbrahim Toraman kameraların önünde tercüman olmaya çekinmeyince Beşiktaşlı oyuncuların içinde bulunduğu psikolojiyi anlamamızı kolaylaştırdı.

Beşiktaş için bir derbi daha hüzünle bitti. Mustafa Hocanın yapacağı açıklamayı duyar gibiyim “Bu kayıp bizi amacımızdan uzaklaştırmadı.” Bazen onu fareli köyün kavalcısı bizi de fareler gibi hissediyorum. Bize hayaller üflüyor ve bizde ona inanmaktan vazgeçmiyoruz. Bakalım sezonun ikinci yarısında dinlediğimiz kaval sesleri bizi neler anlatacak...