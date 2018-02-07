Fare zehirinden uyuşturucu imal ediyorlardı

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultanbeyli ve Esenler’de düzenlenen operasyonlarda, 231 kilo eroin, 37 kilo bonzai, 48 kilo kokain, 2 kilo esrar, 3 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yapımında kullanılan 32 kilo sıvı kimyasal ele geçirildi. Operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

TUVALET TIKANDI

Sultanbeyli’de, polis eve girdiğinde, şüpheli sakladığı uyuşturucunun bir kısmını banyodaki klozete döktü. Sifonu çekince, tuvalet tıkandı ve tüm uyuşturucu, banyoya saçıldı. Şüpheli, daha sonra uyuşturucuyu sobada yakmaya çalıştı. Ancak kapıyı kıran ekipler, uyuşturucu yakılmadan içeriye girmeyi başardı. Şüpheli yakalanırken, 14 kilo bonzai ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, Atatürk Havalimanı’nda yaptığı çalışmada ise uyuşturucu kuryesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin valizlerinde 35 kilo kokain kahve ve süt tozu paketlerinde çıktı.

Esenyurt’daki diğer bir imalathanede 22 kilo bonzai ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Şüphelilerin evinde bulunan fare zehirleri ve sinek ilaçlarını uyuşturucu üretmek için kullandıkları ortaya çıktı.

Operasyonlarda 231 kilo eroin ise Esenler’deki yol uygulamasında ele geçirildi. Toplam 6 operasyonda ele geçirilen 350 kilo uyuşturucunun 25 milyon lira değerinde olduğu bildirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.