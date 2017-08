Far Cry 5 fena geliyor!

Kargaşanın hüküm sürdüğü bu topraklarda bilim adamlarına, silah kaçakçılarına, uyuşturucu baronlarına, hükümdarlara ve yamyamlara karşı koyarken, dünyanın ücra bir köşesinde evimizden, gelebilecek herhangi bir yardımdan ve medeniyetten çok uzakta olduğumuzu biliyorduk. İşte bu durum Far Cry 5’in Amerika’nın Montana Eyaletinde Rocky Dağları’nın eteğindeki Hope County’de geçmesiyle birlikte son buluyor.

Kaos yanı başınızda

Medeniyetin, Amerikan polisinin ve evlerin kapılarındaki kilitlerin bizleri kargaşadan koruyamayacak olması atmosferi oldukça değiştirecek gibi görünüyor. Jim Jones önderliğindeki sapkın Hristiyan tarikatı People’s Temple’ın 918 kişinin ölümüyle sonuçlanan Jonestown olayı, eski bir asker olan Marshall Applewhite önderliğindeki UFO’larla kafayı bozmuş Heaven’s Gate tarikatından 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan toplu intihar olayı ve Malheur Ulusal Doğal Hayatı Koruma Parkı’nın silahlı milis güçleri tarafından bir aydan uzun süre işgal edilmesi, kargaşanın medeniyetin göbeğinde bile hüküm sürebileceğinin kanıtı olarak gözümüze sokulmakta. Dünyanın sonunu anlatan onlarca oyun olmasına rağmen, Far Cry 5’in Hope County ile sundukları diğer oyunlardan ayrılmasına neden oluyor. Oyunun duyuru fragmanında gördüğümüz Hope County bizlere umutsuz bir şekilde zorlukla bir arada duruyormuş izlenimi veriyor. Nehirlerde şişmiş cesetlerin yüzdüğü, kilise çanlarının dünyanın sonu için çaldığı ve günahkar ruhların sokaklardan hasat edildiği bu yerde, The Project at Eden’s Gate tarikatı hüküm sürüyor.

Serinin üçüncü ve dördüncü oyununda olduğu gibi bu oyunda da kargaşanın arkasında bir avuç insan bulunuyor. Tarikatı kontrol eden Seed ailesinin babası Joseph, ileri görüşlülüğü ve Amazing Grace fragmanında gördüğümüz hitabet yeteneği ile tarikatı yönetiyor. Eski bir asker olan oğul Jacob tarikatının silahlı güçlerini, diğer oğul John tarikatının mali işlerini yönetiyor. Jacob ve John’un üvey kardeşleri Faith ise tarikatın “sesi” olarak karşımıza çıkıyor. Aile bireylerinin hepsinin isimlerinin kutsal kitaplarda yer alması oldukça ilginç bir detay olarak göze çarpıyor. Dünyanın sonunun geldiğine inanan Seed ailesi müritleriyle birlikte bu sondan kurtulmak için diğerlerinin günahkar ruhlarını toplamaya karar verir. Böylece tarikat, diğerlerinin katliam ve yağma diye adlandırdığı temizliğe başlar. Hükümet bölgeden olabildiğince çok vatandaşı ve polisi tahliye etmesine rağmen, yeterince şanslı olmayanlar için son çok yakındır. Biz de bölgede kalan az sayıdaki polislerden biri olarak oyuna dahil olacağız.

Felakete kim engel olacak?

Hükümetin neden olaya tamamen müdahale etmediğini ve Hope County’nin nasıl bu kadar dış dünyadan soyutlandığını henüz bilmiyoruz. Serinin önceki oyunlarının aksine Far Cry 5’te bizleri oyunun geçtiği topraklara yabancı bir ana karakter beklemiyor. Seride ilk defa ana karakterin özelleştirilebilir olduğunu ve bölgenin yerlisi olduğunu öğreniyoruz. Dahası, E3 te yayınlana oynayış videosundan gördüğümüz Fall’s End’in kurtarılması görevinde karakolların daha canlı ve kurtarılmaya değer yerler olduğunu fark ediyoruz.

İnsanların evlerinden sokak ortalarına sürüklenerek infaz edildikleri ve yerleşim yerlerinin ateşe verildiği bu bölge, bizlerle savaşmak için gerçek nedenler veriyor. Ayrıca, yaratıcı yönetmen Dan Hay seride ilk defa lineer bir oynayışın bulunmayacağını ve oyunun tıpkı bir karakolu ele geçirmeye benzediğini söylüyor. E3’te oyunu deneyenler artık balık tutulabildiğini ve bunun diğer eğlenceli yan oyunlardan sadece biri olduğunu söylüyor. Eşya üretme konusunda da bölgeden insanlarla görüşen yapımcılar, insanların sorunları nasıl çözdüklerine odaklanmışlar.

Karakteri bizim yaratacak olmamız, lineer oynayıştan vazgeçilmesi, kaliteli yan oyunlar, avcılık, toplayıcılık ve eşya üretme oyunun rol yapma tarafının ağır basacağını gösteriyor. E3’te gördüğümüz bir diğer özellikse, yardıma bir grup insanı değil de alanında uzmanlaşmış tek bir insanı ya da köpeği çağırabiliyor olmamız. Bu insanların tarikatla savaşmak için kendilerince sebepleri var diyebiliriz. Videoda ilk gördüğümüz karakter Nick Rye, babası ve dedesinin izinden giden bir pilot ve uçağına yaptığı eklemelerle Amerika için savaşmaya hazır. Uçaktan attığı bombalar ve uçak üzerinde ki makineli tüfeklerle görüntülü ve caydırıcı bir saldırı için yanımızda yer alabiliyor. Grace Armstrong uzaktaki kafaları emrimizle patlatmadan önce onları bizim için işaretleyebilen, sorunları sessiz ve uzaktan çözmek için yanımızda yer alan keskin nişancı ortağımız olarak göze çarpıyor. Boomer ise sevgimizi kazanmak için her şeyi göze almış, zor durumda yanımızda olacak dostumuz diyebiliriz. Grace Armstrong’un MGSV: TPP’den Quiet’ı, Boomer’ın da D-Dog’u anımsattığını görüyoruz.

Far Cry ile bir 50 saat daha mı?

Duyuru videosundan önce yayınlanan Direniş videolarındaki Papaz Jerome ve barmen Mary May, Nick Rye’in aksine oynayış videolarında yer almadı. Kısaca toparlamak gerekirse, Far Cry 5 son zamanlarda kimsenin cesaret edemediği konulara değinecek, klasik Far Cry oynayışını lineer yapıdan kurtarmayı hedefleyen ve karşımıza fiyakalı bir kötü çıkaracak yeni ama eski bir oyun olacak. Serinin formülünü seviyorsanız ve başarısının üstüne ne kadar koyacağını merak ediyorsanız, Far Cry 5’i takip listenize bir an önce almalısınız.