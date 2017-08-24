'Fanilayı bırak fileye bak'

CHP MYK, dün Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tezcan şunları söyledi:



“Demek ki o fotoğraftan çok rahatsız olmuşlar. Halkın bir parçası olan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ciddi bir biçimde ürkmüşler, bu sevindirici bir şey. O fotoğraf Hikmetyar’ın dizinin dibinde çekilmiş bir fotoğraf değil, niye rahatsız oldular? Herkes bilir ki CHP Genel Başkanı hayatının hiçbir döneminde meczupların dizinin dibine oturup fotoğraf çektirmemiştir ve çektirmez.”