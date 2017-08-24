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    'Fanilayı bırak fileye bak'

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    24 Ağustos 2017 - 00:23Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 00:24

    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü sırasında, karavanında çekilen atletli fotoğrafına yönelik eleştirilerini, “15 yılda fuhuş yüzde 790 artmış, uyuşturucu kullanımı yüzde 678 artmış. Bu gündemi bırakmışlar fanila ile racon ile uğraşıyorlar. Sayın Erdoğan, fanilayı bırak fileye bak fileye” diye yanıtladı.

    CHP MYK, dün Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tezcan şunları söyledi:

    “Demek ki o fotoğraftan çok rahatsız olmuşlar. Halkın bir parçası olan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ciddi bir biçimde ürkmüşler, bu sevindirici bir şey. O fotoğraf Hikmetyar’ın dizinin dibinde çekilmiş bir fotoğraf değil, niye rahatsız oldular? Herkes bilir ki CHP Genel Başkanı hayatının hiçbir döneminde meczupların dizinin dibine oturup fotoğraf çektirmemiştir ve çektirmez.” 

    Etiketler: Bülent Tezcan , CHP , gazetehaberleri
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