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Fallout 4: New Vegas'ın oynanış görüntüleri yayında!

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 09:00 | Son Güncelleme:

Fallout 4'ün geliştirici ekibi hazırladıkları New Vegas moduna ait görselleri ve mekanikleri gösteren oynanış videosu yayınladı.

Fallout 4 ile birlikte oyuncuları tekrar kıyamet sonrası dünyaya götüren Bethesda'nın oyunu, bağımsız mod yapımcılarının yaptığı modlar sayesinde yaşatılmaya devam ediliyor. Hazırlanmakta olan bu yeni mod, Obsidian Entertainment tarafından uzun yıllar önce satışa çıkarılan klasik FPS-RPG oyunu Fallout: New Vegas’ın yeniden hazırlanmış hali olacak. 

Fallout 4: New Vegasın oynanış görüntüleri yayında

Bu New Vegas modu Fallout 4’te kullanılan Creation Engine ile hazırlanıyor. Mod içinde orijinal görevler, New Vegas’ın hikâyesi ve bütün içeriği yer alacak. Aynı zamanda ek oynanabilirlik elementleri ve sistemleri de yeni, geliştirilmiş grafik motoruyla sunulacak. Modun ne zaman çıkacağına dair bir bilgi bulunmuyor

Etiketler: Fallout 4 new vegas , Oyun
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