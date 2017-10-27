Falizet Hanım ve Kızları 20. bölüm 2. fragmanı merak uyandırdı

Falizet Hanım ve Kızları dizisinin yeni bölüm fragmanları çarpıcı gelişmeleri gözler önüne serdi. Kardeş krizinin devam ettiği Falizet Hanım ve Kızları 20. bölümde Hazan’ın kararı tüm dengeleri değiştiriyor. Fazilet ve Ece için yolun sonu gözükürken yalıya düşen bomba tüm dengeleri bir kez daha alt üst ediyor. İşte Falizet Hanım ve Kızları 20. bölüm fragmanları ve ilk ipuçları!





FAZİLET HANIM VE KIZLARI 20. BÖLÜM ÖZETİ



Hazan, Kerime’den aklının almadığı sırrı öğrenirken, Fazilet ve Ece’nin büyük sırrı ise Yağız’ın ellerindedir ve Egemen kardeşlerin Ece’nin yalanıyla zaman kaybetmeye hiç niyeti yoktur. Büyük yüzleşme Fazilet ve Ece için yıkıcı olur. Hazan’ın Egemen’lerle iş birliği yapması Fazilet ve Ece’ye bir darbe daha vururken Hazan, gerçeğin peşindedir. Yasin ve Selin’in de yalıya çağrılmasıyla olaylar çığırından çıkar. Çaresizlik Fazilet’in elini kolunu bağlarken, işlerin hızla çirkinleşmesi Hazan’ı annesi ve kardeşine karşı zor durumda bırakır. Fazilet ve Ece için yolun sonu gözükürken yalıya düşen bomba olayların seyrini kökünden değiştirir. Diğer yanda, Sinan ve Yağız arasındaki üstü kapalı Hazan gerilimi artık Hazan’ın kayıtsız kalamayacağı bir hal alırken iki kardeşle ilgili bildiği sır, Hazan’ı aklının ucundan bile geçmeyen bir yol ayrımına götürür. Hazan’ın kararı üçlü arasındaki dengeleri geri dönülmez şekilde değiştirmek üzeredir. Fazilet Hanım ve Kızları, Yeni Bölümleri ile Cumartesi Star’da!