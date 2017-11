Falconer çocuklarının kaçış serüveni

Gordon Korman’ın yazdığı ve çevirisini Şebnem Tansu’nun yaptığı; orijinal ismi ‘On the Road’ olan çocuk kitapları okurlarıyla bir araya gelmek için hazır. Olayların akış sırasına göre hazırlanan kitaplar ‘Çıkış Yok - Kaçış 1’ ve ‘Bizi Arıyorlar - Kaçış 2’ isimleriyle raflardaki yerini aldı. Merak uyandıran kurguları ve özgün kahramanlarıyla her iki kitabın da şimdiden minik kitap kurtlarının hayranlığını kazanmaya aday olduğunu söylemek mümkün. Epsilon Yayınevi tarafından hazırlanan bu kaçış serüvenine ortak olmak isteyen çocukların bir solukta okuyacağı, sonraki bölüme geçmek için sabırsızlanacağı bu hikâyede tempo bir an olsun düşmüyor.

Aiden ve Margaret için her şey 7 Mart’ta başlamış ve o günden sonra iki kardeş için hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır. Anne ve babalarının FBI tarafından apar topar tutuklanışını büyük bir şaşkınlıkla televizyondan izlemişler, dahası ülke çapında hain ilan edilmelerine katlanmak zorunda kalmışlardı. Herkes gibi aileleriyle birlikte sıradan bir hayat yaşarken hiçbir suç işlemeseler bile, akrabaları tarafından dışlandıkları için hayatlarını, ‘Alcatraz Junior’ olarak tabir ettikleri, çocuk ıslah merkezi niteliğindeki bir çiftlikte esaret altında geçirmekteydiler. Burası çocukların gün boyunca ciddi bir gözetim altında tutulduğu ve sıradan bir çiftlikteki işleri üstlendiği yerdi. İsmiyse, ironik bir biçimde ‘Güneşli Vadi Çiftliği’ydi. Günün birinde Margaret, Aiden’ın kafasında soru işaretleri yaratacak bir öneri yapmış ve Aiden’ı birçok açıdan çelişki içinde bırakmıştı.

Margaret’e göre Falconer Ailesi’nin masumiyetinin ispatlanması için onların dışarıda olması ve anne babalarının masumiyetine dair kanıtları ortaya çıkarmaları gerekiyordu. Aiden da Margaret gibi ‘Alcatraz Junior’dan kurtulmak istese de bu konuda tereddütleri vardı. Buradan çıkabilmek mümkün müydü? Peki ya her şey apaçık ortaya döküldüğünde anne-babalarının gerçekten suçlu olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalırlarsa bu yükü kaldırabilecekler miydi? Bu soruların yanıtları ve maceranın geri kalanı, ilk kitap ‘Çıkış Yok’ta gizli.

Devam kitabı niteliğinde olan ‘Bizi Arıyorlar’ da heyecan dolu. Bu defa 15 yaşındaki Aiden ile 11 yaşındaki Margaret, Nebraska’daki ‘Güneşli Vadi Çiftliği’ tarihinde yaşanan en cesur firarın, kalan son iki kaçağı olarak aranıyor. Üstelik Aiden, on yedi çocuğun firar ettiği gece çıkan yangından da sorumlu tutularak, kundaklamayla da suçlanıyor. Yabancı casuslarla işbirliği içinde olduğu iddiasıyla tutuklanan Dr. John ve eşi Lois Falconer’in yabancı teröristlere yardım ve yataklıktan hüküm giymesine engel olmak amacıyla kaçan çocukların en son görüldüğü yer ise Vermont’un kuzeyindeki Colchester sahili.

Bu nefes kesen kaçışta, Aiden ve Margaret izlerini sürenleri atlatabilmek için kendilerini gizlemeyi başarmak zorunda. Eğer zorlu koşullara rağmen yakayı ele vermemeyi başarabilirlerse belki ailelerini kurtarabilmek ya da en azından gerçeklerle yüzleşebilmek adına bir şansları olabilir...

Sıradan bir hayattan, tehlikelerle dolu bir maceraya sürüklenen Falconer çocuklarının hikâyesi büyük ilgi uyandırmaya aday...



BİZİ ARIYORLAR

Gordon Korman

Çeviren: Şebnem Tansu

Epsilon Yayınevi, 2017

136 sayfa, 19.50 TL.



ÇIKIŞ YOK

Gordon Korman

Çeviren: Şebnem Tansu Epsilon Yayınevi, 2017

142 sayfa, 19.50 TL.