Falcon Heavy 6 Şubat'ta uzaya fırlatılıyor!

SpaceX CEO'su Elon Musk'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre Falcon Heavy'nin, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Kennedy üssünden 6 Şubat Salı günü fırlatılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde statik ateşleme testlerinin başarıyla sonuçlandığı Falcon Heavy'i SpaceX, aslında 2013 ya da 2014 yılında fırlatmak istiyordu. Ancak şirket, bu tarihi sürekli erteledi. Yeniden kullanılabilir üç adet Falcon 9 roketi gövdesinden oluşan Falcon Heavy, şu ana kadar geliştirilmiş en güçlü uzay aracı unvanına sahip. Ek bilgi olarak Falcon Heavy'nin, 39A rampasından fırlatılacağı biliniyor.