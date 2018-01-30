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Falcon Heavy 6 Şubat'ta uzaya fırlatılıyor!

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:

Elon Musk'ın CEO'su olduğu ve uzay teknolojisi ile gündeme gelen SpaceX, Falcon Heavy roketini 6 Şubat'ta uzaya fırlatacak. Roketin fırlatılacağı tarihinin bilgisini şirketin CEO'su Elon Musk verdi.

SpaceX CEO'su Elon Musk'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre Falcon Heavy'nin, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Kennedy üssünden 6 Şubat Salı günü fırlatılacağı öğrenildi. 

Falcon Heavy 6 Şubatta uzaya fırlatılıyor

Geçtiğimiz günlerde statik ateşleme testlerinin başarıyla sonuçlandığı Falcon Heavy'i SpaceX, aslında 2013 ya da 2014 yılında fırlatmak istiyordu. Ancak şirket, bu tarihi sürekli erteledi. Yeniden kullanılabilir üç adet Falcon 9 roketi gövdesinden oluşan Falcon Heavy, şu ana kadar geliştirilmiş en güçlü uzay aracı unvanına sahip. Ek bilgi olarak Falcon Heavy'nin, 39A rampasından fırlatılacağı biliniyor. 

Etiketler: Fırlatma
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