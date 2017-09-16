Faladdin nedir? Gerçek mi? Nasıl kullanılır?

Fala inanıyorsanız Faladdin uygulamasına göz atabilirsiniz. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama diğer benzer uygulamalarla aynı mantıkta çalışıyor. Kullanıcılar kahvesini içtikten sonra fotoğrafını uygulama üzerinden merkeze gönderiyor; ardından da falına yorum alıyor. Fal uygulaması ‘Binnazabla’ ile 500 kişinin çalıştığı dev bir şirket kurmayı başaran Sertaç Taşdelen, yeni uygulaması Faladdin’i yayınlayan isim. Kahve falı uygulaması olan Faladdin’in en büyük farkı ise yorumcu öngörülerine dayalı yapay zekâ ve görüntü işleme gibi yeni teknolojiler kullanılması.

Hikaye, Sertaç Taşdelen’in Singapur Ernst & Young’ta çalışırken bir arkadaşının kahve falına bakması için annesine fotoğraf göndermesiyle başladı. Eczane sahibi olan Binnaz Taşdelen, aslında büyük bir girişimin ilk kıvılcımını çakmış oldu. ‘Binnazabla’ adıyla kurulan falı bakma uygulaması, bugün 500 kişinin çalıştığı dev bir şirkete dönüştü. Sadece kahve falı değil, tarot, astroloji, rüya yorumu, duru görü, el falı, katina ve iskambil gibi pek çok fal çeşidi Binnazabla uygulamasına eklendi. Sertaç Taşdelen, şimdi ise yeni bir girişimcilik macerasına atıldı. Yeni uygulamanın ismi ‘Faladdin’. Kahve falına odaklanan Faladdin uygulamasının Binnaz Abla’dan farkı ise teknoloji kullanımı. Taşdelen’in paylaştığı bilgilere göre Binnazabla uygulamasında fallara gerçek kişiler bakarken, Faladdin uygulamasında kolektif yorumcu öngörülerine dayalı yapay zekâ ve görüntü işleme gibi yeni teknolojiler kullanılıyor.





Faladdin'i yayınlayan isim Sertaç Taşdelen

LİSTE BAŞINA ÇIKTI

Binnazabla’nın butik bir iş olduğunu ifade eden Sertaç Taşdelen, uygulamada nevi şahsına münhasır yorumcuların olduğunu, kendi stillerini, hislerini ve dillerini özgürce yansıtabildiklerini söyledi. Taşdelen, “Orada her yorumcu bizzat kendisini temsil edebiliyor. Her yorumcunun kendi özel takipçileri var. Faladdin ise kahve falına odaklı, belli bir standardı olan daha yalın bir iş. Aslında hedef kitleleri çok farklı ve kesiştikleri noktalar çok çok az” dedi.

iOS ve Android işletim sisteminde yer alan Faladdin’in uygulama mağazalarında hızlı bir şekilde farklı kategorilerde liste başı olduğunu dile getiren Taşdelen, “Açık ara en iyi kahve falı uygulaması haline geldik. Bunda bu işi çok ciddiye almamızın payı büyük. Gelecek aylarda günlük kullanıcı sayımız yüz binlere ulaşacak. Aldığımız risk ve yatırımlarımızın neticesinde insanlardan büyük takdir, beğeni ve teveccühler duymak belki de en büyük katalizörümüz ve moral kaynağımız” diye konuştu.

GÜNDE 1 FAL ÜCRETSİZ İKİNCİSİ PARALI

TAŞDELEN, Faladdin’de her gün bir fal yorumunun ücretsiz olduğunu belirterek, “Günde bir kereden fazla fal baktırmak isteyen kullanıcılar, kredi paketlerinden yararlanabiliyor. Tercih eden takipçiler, ek 1 kredi ile hızlı fal özelliğinden yararlanabiliyor. Ayrıca Faladdin ile karşılıklı canlı olarak fal baktırmak mümkün. Kredi fiyatlarımız uygulama içinden satın alma modeliyle 3.49 TL’den başlıyor” diye konuştu.