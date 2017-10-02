Fakülte yolunda tacize sosyal medyadan isyan ettiler

Habertürk gazetesinden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Adana'da Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi binası kampüs dışında olduğu için öğrenciler, ders aralarında yemekhaneye gitmek ve diğer okul işlerini yürütebilmek için 2.5 kilometre uzaklıktaki kampüse tarla içinden veya patika yollardan yürümek zorunda kalıyor.



Sürekli aynı yolu yürümek zorunda kalan ve yolda sözlü tacize uğrayan öğrenciler, rektörlüğe yaptıkları başvurulardan sonuç alamayınca çareyi dertlerini sosyal medyadan duyurmakta buldu. Binlerce paylaşım üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ile üniversite yönetimi arasında yapılan toplantıda, ücretsiz ring hizmeti veren otobüs sayısının artırılması ile kampüs içindeki 2.5 kilometrelik yolun rehabilitasyonunun hızlandırılması kararlaştırdı.