Fakir ailenin öksüz kızından dünya devine: Coco Chanel

Kariyerine küçük bir şapka dükkanı ile başlayan Coco Chanel, bugün dünyada en bilinen moda markalarından biri. Gelin, dünyanın en başarılı kadın girişimcilerinden biri olan Coco Chanel’in ilham verici başarı öyküsüne birlikte bakalım...

-- Asıl adı Gabrielle Bonheur Chanel olan Coco Chanel 1883’te Fransa’nın Saumur şehrinde dünyaya geldi. Chanel, 7 kişilik fakir bir ailenin çocuğuydu ve annesini 6 yaşındayken kaybetti. Annesinin ölümünden sonra babası da aileyi terk etti.





-- Chanel daha sonra bir yetimhaneye yerleştirildi ve burada dikiş dikmeyi öğrendi. Bu dönemde arkadaşları için şapkalar diken Chanel’in ürünleri çok beğeniliyordu. Gençlik döneminde çeşitli mağazalarda terzi yardımcısı olarak çalıştı.

-- 1908’te Paris’te ilk şapkasını tasarlayan Chanel, tasarladığı şapkaları 1909 yılında bir apartmanın zemin katında satmaya başladı. Şapkaları çok beğenildi ve bu apartmanda yaptığı satışlar onun mesleğini seçmesinde etkili oldu. Artık, insanlara kıyafet ve aksesuar tasarlamanın ve dikmenin ona keyif verdiğini biliyordu.





-- Şapkalarını sattığı semt Paris’in elit semtlerinden biriydi ve Chanel burada Arthur Capel adında bir iş adamıyla tanıştı. Capel, Chanel’in Paris’te bir dükkan açmasına yardımcı oldu.

-- 1913’te kadın spor kıyafetleri satan bir butik açan Chanel, kadınların daha rahat edeceği ve kullanışlı modeller üzerinde çalıştı.

-- Sonrasında moda haline gelen siyah rengi seçen Chanel, markanın simgesi haline gelen siyah mini elbiseyi de burada tasarladı.





-- Birinci Dünya Savaşı’nda, birçok sektör gibi moda sektörü de etkilendi ve o dönemde halk çok fakirleşti. Bu tarihte Chanel, kadınları sıcak tutacak modeller üzerinde çalıştı.

-- 1915 yılında zamanla müşteriler arasında çokça konuşulan bir marka haline gelen Chanel’in adı 1915 ve 1917 yılları arasında dönemin ünlü dergilerinden birinde müşterilerin tercih ettiği markalar listesinde yer almayı başardı.





-- 1921 senesinde Chanel parfüm tasarımına başladı. Çok basit bir parfüm şişesi tasarladı ve birçok parfüm arasından kendisi için uğurlu sayı olan beşinci sıradaki parfümü seçti. Dünyanın en tanınmış kokusu olan Chanel No.5 ortaya böyle çıktı.

-- 1924 yılında küpe ile aksesuarlara, 1930’lu yıllarda gece kıyafetlerine, 1955 yılında takım elbise ve erkekler için deri çanta ve parfüme de giriş yapan Chanel 10 Ocak 1971 yılında hayatını kaybetti. Bugün, dünyanın en bilinen markalarından birini yaratan Chanel’in başarı öyküsü genç girişimcilere ilham verecek nitelikte.