Fakir ailenin öksüz kızından dünya devine: Coco Chanel

Kariyerine küçük bir şapka dükkanı ile başlayan Coco Chanel, bugün dünyada en bilinen moda markalarından biri. Gelin, dünyanın en başarılı kadın girişimcilerinden biri olan Coco Chanel’in ilham verici başarı öyküsüne birlikte bakalım...
-- Asıl adı Gabrielle Bonheur Chanel olan Coco Chanel 1883’te Fransa’nın Saumur şehrinde dünyaya geldi. Chanel, 7 kişilik fakir bir ailenin çocuğuydu ve annesini 6 yaşındayken kaybetti. Annesinin ölümünden sonra babası da aileyi terk etti.
-- Chanel daha sonra bir yetimhaneye yerleştirildi ve burada dikiş dikmeyi öğrendi. Bu dönemde arkadaşları için şapkalar diken Chanel’in ürünleri çok beğeniliyordu. Gençlik döneminde çeşitli mağazalarda terzi yardımcısı olarak çalıştı.
-- 1908’te Paris’te ilk şapkasını tasarlayan Chanel, tasarladığı şapkaları 1909 yılında bir apartmanın zemin katında satmaya başladı. Şapkaları çok beğenildi ve bu apartmanda yaptığı satışlar onun mesleğini seçmesinde etkili oldu. Artık, insanlara kıyafet ve aksesuar tasarlamanın ve dikmenin ona keyif verdiğini biliyordu.
-- Şapkalarını sattığı semt Paris’in elit semtlerinden biriydi ve Chanel burada Arthur Capel adında bir iş adamıyla tanıştı. Capel, Chanel’in Paris’te bir dükkan açmasına yardımcı oldu.
-- 1913’te kadın spor kıyafetleri satan bir butik açan Chanel, kadınların daha rahat edeceği ve kullanışlı modeller üzerinde çalıştı.
-- Sonrasında moda haline gelen siyah rengi seçen Chanel, markanın simgesi haline gelen siyah mini elbiseyi de burada tasarladı.
-- Birinci Dünya Savaşı’nda, birçok sektör gibi moda sektörü de etkilendi ve o dönemde halk çok fakirleşti. Bu tarihte Chanel, kadınları sıcak tutacak modeller üzerinde çalıştı.
-- 1915 yılında zamanla müşteriler arasında çokça konuşulan bir marka haline gelen Chanel’in adı 1915 ve 1917 yılları arasında dönemin ünlü dergilerinden birinde müşterilerin tercih ettiği markalar listesinde yer almayı başardı.
-- 1921 senesinde Chanel parfüm tasarımına başladı. Çok basit bir parfüm şişesi tasarladı ve birçok parfüm arasından kendisi için uğurlu sayı olan beşinci sıradaki parfümü seçti. Dünyanın en tanınmış kokusu olan Chanel No.5 ortaya böyle çıktı.
-- 1924 yılında küpe ile aksesuarlara, 1930’lu yıllarda gece kıyafetlerine, 1955 yılında takım elbise ve erkekler için deri çanta ve parfüme de giriş yapan Chanel 10 Ocak 1971 yılında hayatını kaybetti. Bugün, dünyanın en bilinen markalarından birini yaratan Chanel’in başarı öyküsü genç girişimcilere ilham verecek nitelikte.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün