MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>‘Fakıbaba masaya yumruğunu vursun’

‘Fakıbaba masaya yumruğunu vursun’

EKONOMİ SERVİSİ
27 Ağustos 2017 - 23:30Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 23:30

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, Akdeniz’de en uzun sahillere sahip olmamıza rağmen orkinos kotalarının Libya, Tunus ve Fas’ın bile gerisinde olduğunu belirterek, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kotanın artırılması için yumruğunu masaya vurmalıdır. Kota artarsa 100 milyor dolarlık ihracata ulaşırız” dedi.

AKDENİZ’de en uzun sahillerden birine sahip olan Türkiye’nin orkinos ihracatında aldığı kotanın yeterli olmadığını savunan İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, Tarım, Ekonomi ve Dışişleri bakanlarını göreve çağırdı. Kota dağılımında Türkiye’ye büyük bir haksızlık yapıldığını ifade eden Sagun, “Kararların alınmasında lobi gücü hakim. Cezayir etkin lobi çalışmasıyla ekstra kota aldı. Bakanlıklar güç birliği yaparak bize destek versin, hakkımızı alalım. İhracatı artıralım...”dedi. Kotaların 3 yılda bir belirlendiğini kaydeden Sagun şöyle konuştu:

HEDEF 100 MİLYON $

“Kotalar, Atlantik Okyanusu ve komşu denizlerdeki orkinos (tuna) balıklarını korumaktan sorumlu hükümetler arası balıkçılık kuruluşu ICCAT (Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu), tarafından üç yılda bir belirleniyor. Bu yıl Kasım ayında Fas’ta yapılacak ICATT toplantısında kotalar yeniden belirlenecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba) Türkiye’nin kotasının artırılması için yumruğunu masaya vurmalıdır. Çünkü ICCAT, politik düşünceler ile hareket eden bir kuruluş. Türkiye’nin kotası yüzde 7-8’lere ulaşırsa yılda 35-40 milyon dolarlık artı döviz girdisi sağlarız. 100 milyon dolar seviyesine rahatlıkla ulaşabiliriz.”

LİBYA’NIN GERİSİNDEYİZ

Geçen yılı orkinosta 55 milyon dolar ihracatla kapattıklarını kaydeden Sagun, haksız kota dağılımının, Türk balıkçılarının ve ihracatçıların elini kolunu bağladığını dile getirdi. Sagun, “Orkinosların büyük bölümünü Japonya’ya ihraç ediyoruz. Akdeniz’de avlanma kotasının yarısından fazlasını AB ülkeleri paylaşıyor. Yıllardır bu konuda mücadele veriyoruz. Türkiye’nin Akdeniz’deki sahilleri birçok ülkeden daha fazla. Ancak avlanma kotası Libya, Tunus, Fas gibi ülkelerin bile altında. 2017 yılı için toplam avlanma kotası 22 bin 695 ton. Bunun yüzde 59’u AB ülkelerine ait. Fas bu kotadan yüzde 9.48, Tunus yüzde 7.8, Libya yüzde 6.9 pay alıyor. Türkiye’nin payı ise yüzde 4.15 civarında” dedi.

Etiketler: Eşref Fakıbaba , orkinos , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri