‘Fakıbaba masaya yumruğunu vursun’

AKDENİZ’de en uzun sahillerden birine sahip olan Türkiye’nin orkinos ihracatında aldığı kotanın yeterli olmadığını savunan İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, Tarım, Ekonomi ve Dışişleri bakanlarını göreve çağırdı. Kota dağılımında Türkiye’ye büyük bir haksızlık yapıldığını ifade eden Sagun, “Kararların alınmasında lobi gücü hakim. Cezayir etkin lobi çalışmasıyla ekstra kota aldı. Bakanlıklar güç birliği yaparak bize destek versin, hakkımızı alalım. İhracatı artıralım...”dedi. Kotaların 3 yılda bir belirlendiğini kaydeden Sagun şöyle konuştu:

HEDEF 100 MİLYON $

“Kotalar, Atlantik Okyanusu ve komşu denizlerdeki orkinos (tuna) balıklarını korumaktan sorumlu hükümetler arası balıkçılık kuruluşu ICCAT (Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu), tarafından üç yılda bir belirleniyor. Bu yıl Kasım ayında Fas’ta yapılacak ICATT toplantısında kotalar yeniden belirlenecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba) Türkiye’nin kotasının artırılması için yumruğunu masaya vurmalıdır. Çünkü ICCAT, politik düşünceler ile hareket eden bir kuruluş. Türkiye’nin kotası yüzde 7-8’lere ulaşırsa yılda 35-40 milyon dolarlık artı döviz girdisi sağlarız. 100 milyon dolar seviyesine rahatlıkla ulaşabiliriz.”

LİBYA’NIN GERİSİNDEYİZ

Geçen yılı orkinosta 55 milyon dolar ihracatla kapattıklarını kaydeden Sagun, haksız kota dağılımının, Türk balıkçılarının ve ihracatçıların elini kolunu bağladığını dile getirdi. Sagun, “Orkinosların büyük bölümünü Japonya’ya ihraç ediyoruz. Akdeniz’de avlanma kotasının yarısından fazlasını AB ülkeleri paylaşıyor. Yıllardır bu konuda mücadele veriyoruz. Türkiye’nin Akdeniz’deki sahilleri birçok ülkeden daha fazla. Ancak avlanma kotası Libya, Tunus, Fas gibi ülkelerin bile altında. 2017 yılı için toplam avlanma kotası 22 bin 695 ton. Bunun yüzde 59’u AB ülkelerine ait. Fas bu kotadan yüzde 9.48, Tunus yüzde 7.8, Libya yüzde 6.9 pay alıyor. Türkiye’nin payı ise yüzde 4.15 civarında” dedi.