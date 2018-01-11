Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Fakıbaba: Canlı hayvan ithal edilecek

Fakıbaba: Canlı hayvan ithal edilecek

Sedat CENİKLİ / ANKARA
11.01.2018 - 21:59 | Son Güncelleme:

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Et ithalatı bana da doğru gelmiyor. En çok beni üzüyor ama mecbur kalındığında en doğru işleri yapmak zorundayız” dedi.

Bakanlığın ‘Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi’ni başarıyla tamamlayan 110 kadın seyisin dün Ankara’da düzenlenen mezuniyet törenine katılan Fakıbaba, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun et ithalatının Müslüman olmayan ülkelerden yapılmasına ilişkin eleştirilerini de değerlendirdi.

Fakıbaba, şunları söyledi: “Burası muz cumhuriyeti değil. Et nasıl alınır bunların kuralları vardır. Ekiplerimiz et alacağımız ülkelerde gidip inceleme yapıyor. Sırbistan’dan şu ana kadar et almadık. Sadece anlaşmayı yaptık. Kılıçdaroğlu’nun tarım konusunda biraz daha çalışması lazım. Etin gelmesini istemeyen kesimler var. Daha önceden neredeydiniz kardeşim? Bizimle mi gözünüz açıldı? Dar gelirli et yemesin mi? Et ithalatı bana da doğru gelmiyor. En çok beni üzüyor ama mecbur kalındığında en doğru işleri yapmak zorundayız. 2018’de karkas et almayacağız. Direkt canlı hayvan alıp kesimlerini burada yapacağız.

Özellikle vahşi sulamayla hem toprağın yapısını bozuyor hem de su kaybını önleyemiyoruz. Bu bağlamda orta vadede basınçlı sulamaya derhal geçmemiz lazım. Uzun vadede, yani bir yılı aşacak bir zaman olmaması lazım bunun da mevcut gölet ve baraj gibi su imkânlarımızı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerde ürün değişikliğine geçebiliriz. Suya dayanaklı olan nohut yem bitkileri mesela. Bu inşallah afet boyutlarına ulaşmaz.”

Etiketler: Ahmet Eşref Fakıbaba , canlı hayvan ithalatı , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri