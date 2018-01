Fakıbaba: Canlı hayvan ithal edilecek

Bakanlığın ‘Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi’ni başarıyla tamamlayan 110 kadın seyisin dün Ankara’da düzenlenen mezuniyet törenine katılan Fakıbaba, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun et ithalatının Müslüman olmayan ülkelerden yapılmasına ilişkin eleştirilerini de değerlendirdi.



Fakıbaba, şunları söyledi: “Burası muz cumhuriyeti değil. Et nasıl alınır bunların kuralları vardır. Ekiplerimiz et alacağımız ülkelerde gidip inceleme yapıyor. Sırbistan’dan şu ana kadar et almadık. Sadece anlaşmayı yaptık. Kılıçdaroğlu’nun tarım konusunda biraz daha çalışması lazım. Etin gelmesini istemeyen kesimler var. Daha önceden neredeydiniz kardeşim? Bizimle mi gözünüz açıldı? Dar gelirli et yemesin mi? Et ithalatı bana da doğru gelmiyor. En çok beni üzüyor ama mecbur kalındığında en doğru işleri yapmak zorundayız. 2018’de karkas et almayacağız. Direkt canlı hayvan alıp kesimlerini burada yapacağız.



Özellikle vahşi sulamayla hem toprağın yapısını bozuyor hem de su kaybını önleyemiyoruz. Bu bağlamda orta vadede basınçlı sulamaya derhal geçmemiz lazım. Uzun vadede, yani bir yılı aşacak bir zaman olmaması lazım bunun da mevcut gölet ve baraj gibi su imkânlarımızı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerde ürün değişikliğine geçebiliriz. Suya dayanaklı olan nohut yem bitkileri mesela. Bu inşallah afet boyutlarına ulaşmaz.”