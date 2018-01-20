Fakıbaba Berlin’de: Türkiye küçümsenecek ülke değil

ALMANYA’DA Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği'nde Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Fakıbaba, lider bir ülke olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin dünyada en fazla büyüyen ülkelerin başında geldiğini söyledi. Almanya’nın Türkiye’nin en önemli müttefiklerinden biri olduğunu da ifade eden Fakıbaba, “Biz Almanları seviyoruz, Almanlar da esasen Türkleri seviyor. Ama zaman zaman sıkıntılar oluyor. Geçen sene yaşanan sıkıntılar seçime bağlı olduğunu düşündüğümüz sıkıntılar. Bence iyi ilişki, dostluk kardeşlik bizim Almanlarla en önemli prensibimiz budur. Alman halkı Türkleri sever, Türkler de Almanları. Tarihe baktığınızda bu böyledir, böyle gelmiştir. Böyle gidecektir. Böyle olması için de şartlara baktığınızda bir zorunlunluk da var yani” dedi.

DOSTLARIN BİRBİRİNE İHTİYACI OLUR

Türkiye’nin ve Almanya’nın birer dost ülke olarak birbirine ihtiyacı olduğunun altını çizen Fakıbaba, şöyle devam etti: “Aramızda zaman zaman sıkıntılar olsa da bunlar siyasi sıkıntılardır. Buna bakanların bile karışmaması lazım. Bunları aşacağımıza inanıyorum. Çünkü Almanlar Türklerin dostudur. En fazla tercih ettiği yer Türkiye’dir. 32 milyon turist ağırlıyoruz her yıl. En fazla gelenler de Almanlar. Hükümetler arasında ne kadar problem olursa olsun Almanlar ‘Biz Türkiye’ye gitmiyoruz’ demiyor. Onun için sizin de Avrupalı Türkler olarak, bizim de siyasiler olarak katkıda bulunmamız lazım. Birbirimizi severiz ama dediğim gibi kimsenin kimseye üstten bakmaması lazım. Bu çok önemli. Birisi beni küçümserse, bu yanlıştır. Biz Türkiye olarak küçümsenecek bir ülke değiliz.”

FRANSA DA ET İTHAL EDİYORDU

Bakan Fakıbaba bir soru üzerine, Türkiye’de hayvan eksikliği bulunması nedeniyle arzın az, talebin ise fazla olduğunu dile getirerek, bu sebeple et fiyatlarının yükseldiğini kaydetti. Türkiye’nin en kısa sürede et ihraç eden ülke haline geleceğini vurgulayan Fakıbaba, “Fransa daha önce et ithal ediyordu şimdi ihraç edebiliyor. Türkiye de en kısa sürede et ihraç eden ülke haline gelecek. Kurban Bayramı’nda özellikle ne kadar varsa inek varsa kesiliyor. Doğuracak hayvan kalmıyor. 1 milyon düveye ihtiyacımız var. Bunu 20 ay içinde tedarik edeceğiz. Düvelerden sonra ithalat olayımız kapanmış olacak” diye konuştu.

DÖNERDE TÜRKİYE’DE DAHA İYİSİ VAR

Fakıbaba yine bir soru üzerine Almanya’yı kastederek, “Bu yağmur bende olsa tohum eksek insan çıkar. Ama 50 derece sıcaklıkta Urfa’da bitki yetiştirmek kolay değil, büyük bir başarıdır. Almanya’da kurallar yüzyıllar öncesinde belirlenmiş ve herkes o kurallara uyuyor. Bizde maalesef hala bazı kuralsızlıklar var. O kuralları uygulayabilirsek 5 yılda çok farklı yerlere geliriz” sözlerine yer verdi. Almanya’dan Türkiye’ye döner ihraç edilmesinin istenmesi üzerine Fakıbaba, Türkiye’de Almanya’dan daha iyi işletmelerin bulunduğunu söyleyebileceğini belirterek, “Avrupa’dan tabii ki gelip görüşmeler yapabilir. Bu konuda sizi davet edebiliriz. Türkiye’de bir döner yönetmeliğinin hazırlanması gerekiyor” dedi.

Bakan Fakıbaba’nın Katar Belediyeler ve Çevre Bakanı Muhammed bin Abdullah Al-Rumaihi ile bir araya geldiği ve görüşmede iki ülke arasında tarım ile hayvancılık alanındaki iş birliği ve yatırımların ele alındığı öğrenildi.

Fakıbaba’nın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Jose Graziano Da Silva ile FAO yöneticileriyle de bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.