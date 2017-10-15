Faizsiz sigortacılığın sınırları çizildi

Ayhan Sincek, uygulamanın kritik iki noktası olduğunu ifade ederek, “Birincisi, sistem baştan sona faizsiz esaslara göre yönetiliyor. İkincisi, katılımcıya belli bir süre sonunda para iadesi yapılıyor” dedi. Sincek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bireysel emeklilikte otomatik katılıma giriş yapan katılımcıların yüzde 60’ı faizsiz fonları tercih etti. Bu bize potansiyeli yüksek olan katılım sigortacılığının daha yolun başında olduğunu gösteriyor. Yeni düzenleme ile mevcut sigorta sisteminden farklı olarak, katılımcıların katkılarından oluşan risk fonundaki birikimler, faizsiz finansal araçlarda değerlendiriliyor.Düzenleme ile bu alanda yatırım yapmak isteyen yabancı sermayenin de ülkeye çekilmesi ve doğrudan sermaye girişini artırıcı bir etkisi de olacağı bekleniyor.”