Faizsiz kredi için 3’üncü etap başladı

30 kişinin katılacağı eğitim için 7 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan ve projesi uygun bulunan katılımcılar, 50 bin lira hibe ile 100 bin lira faizsiz kredi almaya hak kazanacak.

UYGULAMALI EĞİTİM

Karşıyaka Belediyesi her geçen gün artan işsizlik sorununa çözüm üretmek, iş kurmak isteyenlere destek olmak ve kent ekonomisine doğrudan katkı sağlamak adına, KOSGEB işbirliğiyle ‘Uygulamalı Girişimcilik Projesi’ni sürdürüyor. Projenin bu yıl ki üçüncü etabına katılmak isteyen girişimci adayları, 21 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Karşıyaka Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecek. Başvurular arasından mülakatla belirlenecek 30 kişi, 12-15 Eylül tarihleri arasında uygulamalı girişimcilik eğitimi alacak. Programı başarıyla tamamlayan ve projesi KOSGEB tarafından uygun bulunan girişimciler, 50 bin lira hibe desteği almaya hak kazanacak. Ayrıca 100 bin lira faizsiz kredi imkanı sunulacak. Kadınlara ve engelli bireylere öncelik tanınan proje için, 399 43 44 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.