*Yüksek faiz sürekli olacak bir şey değil, önemli olan faizlerin makul seviyeye gelmesi ve esnafa faiz farkı desteğine ihtiyaç kalmaması, hedefimiz budur
*Faiz meselesi Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlarla orantılı değil
*Büyüme yüzde 5'in üzerindeyken, yatırımlar artıyorken faizlerin yüksekte seyretmesinin ekonomik kurallarla izahı mümkün değil
*Bu konu hükümetimizin birinci derecedeki öncelikli maddeleri arasında yerini aldı
*Alacağımız tedbirlerle faizlerin kabul edilebilir düzeyde olmasını sağlayacağız
*Böylece yatırımların ilave faiz desteği olmadan yapılması mümkün olacak
*Esnaf ve sanatkârların kullanacağı işletme kredisi sınırı 150,000 TL'den 200,000 TL'ye çıkarılacak
*Esnaf ve sanatkar işyeri ya da taşıt almak isterse uzun vadeli kredi kullanabilecek, faizi piyasadan düşük olacak