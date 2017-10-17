*Yüksek faiz sürekli olacak bir şey değil, önemli olan faizlerin makul seviyeye gelmesi ve esnafa faiz farkı desteğine ihtiyaç kalmaması, hedefimiz budur

*Faiz meselesi Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlarla orantılı değil

*Büyüme yüzde 5'in üzerindeyken, yatırımlar artıyorken faizlerin yüksekte seyretmesinin ekonomik kurallarla izahı mümkün değil

*Bu konu hükümetimizin birinci derecedeki öncelikli maddeleri arasında yerini aldı

*Alacağımız tedbirlerle faizlerin kabul edilebilir düzeyde olmasını sağlayacağız

*Böylece yatırımların ilave faiz desteği olmadan yapılması mümkün olacak

*Esnaf ve sanatkârların kullanacağı işletme kredisi sınırı 150,000 TL'den 200,000 TL'ye çıkarılacak

*Esnaf ve sanatkar işyeri ya da taşıt almak isterse uzun vadeli kredi kullanabilecek, faizi piyasadan düşük olacak