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Haberler >Ekonomi>'Faizlerin kabul edilebilir düzeyde olmasını sağlayacağız'

'Faizlerin kabul edilebilir düzeyde olmasını sağlayacağız'

REUTERS
17.10.2017 - 12:43 | Son Güncelleme:

Başbakan Binali Yıldırım, AKP'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada ekonomi ile ilgili şunları söyledi:

 *Yüksek faiz sürekli olacak bir şey değil, önemli olan faizlerin makul seviyeye gelmesi ve esnafa faiz farkı desteğine ihtiyaç kalmaması, hedefimiz budur

*Faiz meselesi Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlarla orantılı değil

*Büyüme yüzde 5'in üzerindeyken, yatırımlar artıyorken faizlerin yüksekte seyretmesinin ekonomik kurallarla izahı mümkün değil

*Bu konu hükümetimizin birinci derecedeki öncelikli maddeleri arasında yerini aldı

*Alacağımız tedbirlerle faizlerin kabul edilebilir düzeyde olmasını sağlayacağız

*Böylece yatırımların ilave faiz desteği olmadan yapılması mümkün olacak

*Esnaf ve sanatkârların kullanacağı işletme kredisi sınırı 150,000 TL'den 200,000 TL'ye çıkarılacak

*Esnaf ve sanatkar işyeri ya da taşıt almak isterse uzun vadeli kredi kullanabilecek, faizi piyasadan düşük olacak

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , Faiz oranları
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