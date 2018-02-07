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‘Faizlerin düşürülmesi konusundaki görüş net’

Reuters
07.02.2018 - 16:25 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, faizlerin düşürülmesi konusunda net bir görüş olduğunu, bu konuda zaman zaman toplantılar yapıldığını, çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.

Kalın, düzenlediği basın toplantısında "Faiz konusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tutumunu biliyorsunuz. Faizlerin düşürülmesi konusunda kendisi hep açık ve net bir tutum sergiledi. Neden? Yatırımların daha fazla artması, işadamlarımızın, şirketlerimizin daha rahat bir yatırım ortamına kavuşabilmesi için... Bununla ilgili doğal olarak kendisi Cumhurbaşkanı sıfatıyla toplantılar yapmaktadır. Önümüzdeki günlerde de çalışmalar devam edecektir" dedi.

 Erdoğan başkanlığında 1 Şubat'ta gerçekleştirilen ekonomi istişare toplantısında faizlerin yatırımları destekleyecek seviyeye çekilmesi için gerekli adımların atılması, reformların gerçekleştirilmesi, büyümenin OVP'yi aşacak şekilde desteklenmesi kararlaştırılmıştı. (Full Story)

 Toplantıda ayrıca kamu bankalarının daha rekabetçi bir piyasa yaratarak yatırımların önünü açacak adımlar atması ve ilgili toplantıların bundan sonra da devam etmesi kararı da alınmıştı.

Etiketler: Faiz , İbrahim , Kalın
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