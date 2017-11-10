Faizleri sıfırladı

EMLAK Konut GYO güvencesiyle, Artaş İnşaat tarafından hayata geçirilen Avrupa Konutları Başakşehir’de daireler hızla sahiplerini bulurken, yılın son fırsatı kapsamında sunulan kampanyada, yüzde 5 peşinatla 60 ay 0 faiz ile ödeme kolaylığı sunuluyor. 941 konut ve 27 ticari üniteden oluşan Avrupa Konutları Başakşehir’de daireler, 623 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.



MEGA PROJELERE KOMŞU

Avrupa Konutları Başakşehir projesinde, yatırımcılardan yoğun ilgi gördüklerini belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Projemiz; Emlak Konut tarafından inşa edilen ve bölgenin en büyük şehir parkı olan Kuzey Yakası, Kent Meydanı, Şehir Hastanesi, 3. havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bağlantı yolları ve metro gibi büyük çaplı devlet yatırımlarının çevrelediği bir bölgede yer alıyor. Avrupa Konutları markamızın ayrıcalıklarını Başakşehir’e taşıdığımız bu projemizle konut alıcılarına yüksek kalitede bir yaşam alanı sunarken kârlı bir yatırıma da imza atmalarını sağlıyoruz. Projemizde teslimlere başlamak üzereyiz” dedi.



10-12 yıl önce kamu eliyle ilk nitelikli yapılaşmanın başladığı Başakşehir’in bugün orta ve orta üstü gelirli vatandaşların en çok tercih ettiği ilçelerin başında geldiğini belirten Çetinsaya, “Bugüne dek Başakşehir bölgesinden konut yatırımı yapan tüketiciler hem kârlı bir yatırıma, hem de kaliteli bir kent yaşamına sahip olduklarını gördüler. Bölgedeki gelişmelerin yanı sıra artan talep de bölgedeki gayrimenkul fiyatlarının yükselmesinde önemli etkenlerin başında geliyor. Başakşehir’in önümüzdeki dönemde gerçek manada bir sembol yerleşim alanı olarak konumlanacağı kanaatindeyiz” dedi.



Planlı bir şekilde hızla gelişen Başakşehir’in, İstanbul’un en düzenli yerleşim alanları arasında yer aldığını belirten Çetinsaya, şunları söyledi: “Dev kamu projelerinin çevrelediği bir bölgede konumlanan Avrupa Konutları Başakşehir projesi, yüksek standartlarda konforlu yaşam alanlarından oluşuyor. Bölgede yapılacak yeşil alanlara ek olarak, projenin yüzde 80’i de peyzaj ve sosyal yaşam alanlarına ayrılıyor. Projede; 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 tiplerinden oluşan daire seçenekleri yer alırken, Avrupa Konutları Başakşehir’de; 2+1 daireler 124 metrekareden, 3+1 daireler 162 metrekareden, 4+1 daireler 200 metrekareden, 5+1 daireler ise 277 metrekareden başlıyor.”



GENİŞ SOSYAL ALAN

72 bin 706 metrekare arsa üzerine konumlanan projede toplam 4 bin 500 metrekarelik alan süs havuzlarına ayrılırken, projenin diğer sosyal yaşam alanları 3 etapta ; 2’si kadın , 2’si erkekler için ayrı tasarlanmış 4 kapalı yüzme havuzu, 4 çocuk havuzu, 4 fitnes salonu, 4 hamam, 4 sauna, 4 buhar odasından oluşuyor. Projenin yanı başında yer alan park alanında ise tenis kortu, voleybol sahası, basketbol sahası, futbol sahası, dinlenme alanları ve yürüyüş parkurları bulunuyor.