Faizler vize gerilimi ile yükseldi

ahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.07, valörde son işlemde ise yüzde 11.09 seviyesindeydi.

Gösterge 10 yıllık tahvil faizi bu sabah yüzde 11.26 seviyesinde açıldıktan sonra yüzde 11.38'e kadar yükseldi. Söz konusu tahvil saat 1142'de yüzde 11.33 seviyesinden işlem görüyor.

ABD'nin İstanbul konsolosluğundaki bir çalışanın geçen hafta devam eden bir "FETÖ" soruşturması kapsamında tutuklanmasının neden olduğu krizin ardından, ABD dün gece Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını açıkladı.

Türkiye ise karşılık olarak ABD'deki misyonlarında ve sınırda ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldı.

ABD'nin İstanbul başkonsolosluğunda çalışan Metin Topuz adlı yerel çalışan geçen hafta devam eden bir FETÖ soruşturması kapsamında once gözaltına alınmış, ardından da çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.95, valörde son işlemde yüzde 12 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvilde ise ortalama bileşik faiz aynı saatte yüzde 12.21 seviyesinde.