Faizi sıfırladılar

Firmalar konut pazarını canlandırmak için ardı ardına kampanyaları devreye alıyor. Emlak Konut GYO ile proje geliştiren müteahhitlerin başlattığı 84 ay 0 faiz kampanyasına özel sektörün diğer firmaları da katıldı. Yüzde 10 peşinat ve 84 aylık ödeme planı kapsamında alım yapanlardan faiz talep edilmiyor. Konut alıcıları yüzde 5 ya da 10 tutarında ara ödemeler yapıyor. Kimi firmalar da 60 ay 0 faiz imkânı sunarken, kişiye özel ödeme planları da hazırlanıyor. İşte kampanyalı konut projeleri:

- Süleyman Ekşi İnşaat tarafından 2 milyar TL yatırımla inşa edilen Ahes Misal İstanbul’da 84 ay 0 faiz kampanyası düzenlendi. Projede daire fiyatları ise 340 bin liradan başlıyor. Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Bölgesi’nde 100 dönüm arsa alanı üzerinde 520 bin metrekare inşaat alanına sahip projede 2 bin 400 konut, 359 odalı otel, cadde dükkanları ve 20 bin metrekare ofis bloku yer alıyor. 2019 sonunda 1600 dairelik 1. etabı teslim edilecek olan Ahes Misal İstanbul’da toplamda 13 blok yer alıyor. Ayrıca projede aidatların metrekaresi 2 TL olarak belirlendi.

- Gayrimenkul şirketi Siyahkalem’in, Emlak Konut GYO güvencesiyle ile Zekeriyaköy’de gerçekleştirdiği KÖY projesi yeni yıla 84 ay 0 vade kampanyası ile girdi. Projeden konut almak isteyen tüketiciler konut bedelinin yüzde 25’ini peşin ödeyerek, anlaşmalı bankalardan 84 ay 0 vade ile kredi kullanabilecekler. Projede çeşitli tip ve büyüklüklerde 1.167 konut ile 5 bin metrekarelik açık konseptli bir çarşı yer aldığını belirten Siyahkalem CFO’su İbrahim Kahraman, KÖY konutlarına 2017 yılında yüzde 20’ye varan maliyet artışını yansıtmadıklarını bunun da satışlara olumlu yansıdığını söyledi.

- Ankara’da hayata geçen Koordinat Çayyolu’nda ev sahibi olmak isteyenler için, Emlak Konut önderliğinde yeni yıla özel yüzde 10’dan başlayan peşinat, sıfır faiz ve 84 ay vadeli kampanya başlatıldı. Projeyi hayata geçiren YP İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, “Koordinat Çayyolu’ndan ev almak isteyenlere yüzde 10’dan başlayan peşinatlarla, yüzde 0 faiz, üstelik 84 ay vade olanağı sunuyoruz” dedi. YP İnşaat-Emlak Konut GYO işbirliği ile düzenlenen kampanya, 30 Mart 2018’de son bulacak.

- Babacan Holding, Yeşilköy Havalimanı karşısında yükselen ‘Babacan Port Royal’ ve Beylikdüzü E5 üzerinde inşa edilen ‘Babacan Premium’da faizleri sıfırladı. Projeler mart ayı sonuna kadar yüzde 10 peşin, 84 ay 0 faizle ev sahibi yapıyor. Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, “Yükselen faizler karşısında müşterilerimizin yükünü azaltmak, bütçelerini rahatlatmak için elimizi taşın altına sokup bir feda kampanyası başlattık ve faizleri sıfırladık” dedi.

- Pendik’te hayata geçien ‘Ondörtüç Pendik’te yüzde 10 peşin, 84 ay vade ve 0 faizle ev almak mümkün olabiliyor. Projeyi Haziran 2018’de teslim edeceklerini söyleyen İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, Ondörtüç Pendik’te kaba inşaatın tamamlandığını, örnek dairenin bittiğini belirtti. 9 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ‘Ondörtüç Pendik’ 242 konut ve 22 ticari birimden oluşuyor. Büyüklükleri 68 ile 146 metrekare arasında değişen daire seçenekleri sunan projede fiyatlar ise 479 bin liradan başlıyor.

- Kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul’da 2018 yılının ilk kampanyasının startını verdi. Polat Holding şirketi Piyalepaşa Gayrimenkul imzası taşıyan Piyalepaşa İstanbul’dan ev almak isteyenler, bu hayallerine 31 Mart’a kadar geçerli olacak yüzde 35 peşin kalan 48 ay yüzde 0, 60 ay yüzde 0.20, 72 ay yüzde 0. 35, 84 ay yüzde 0.45, 96 ay yüzde 0.50, 108 ay yüzde 0.57 ve 120 ay yüzde 0.60 faizli ödeme seçenekleri ile ulaşabilecek. Projede 760 konut ve 190 rezidansın yanı sıra ofis, otel ve alışveriş sokağı yer alıyor.

- Emlak Konut GYO is birliğiyle Sıtar İnşaat, Aslan Yapı ve Torkam İnşaat ortaklığında geliştirilen Ebruli Ispartakule’da satışlar sürüyor. Sektörde başlayan kampanya seferberliğine katılan proje 84 ay vade 0 faiz kampanyasıyla alıcı buluyor. 724 adet konut ve 52 ticari ünite yer alan projede fiyatlar 446 bin liradan başlıyor. Yüzde 10 peşinatla konut sahibi olunabilen projede yüzde 10 bir yıl sonra, yüzde 10 iki yıl sonra, yüzde 5’lik dilim 2.5 yıl sonra ara ödeme şeklinde ödeniyor. Kalan yüzde 65 ise 84 ay vade farksız taksitlendiriliyor.

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arazisinde Kalkavan Yapı-Hasan Sever İnşaat-Gül Yapı ortaklığıyla hayata geçirilen Yedi Mavi’ de yaşam Şubat 2019’da başlayacak. Proje, Bakırköy-Zeytinburnu sahil hattında 63 bin 500 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Kişiye özel ödeme planları sunulan projede, 60 ay sıfır faiz ile istenirse peşinat ötelenebiliyor.