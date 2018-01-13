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Faizi sıfırladı

Hürriyet Haber
13.01.2018 - 19:32 | Son Güncelleme:

İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da hayata geçen kentsel dönüşüm projesi Ahes Misal İstanbul’da yeni yıla özel hazırlanan kampanya kapsamında şirket bünyesinde yüzde 20 peşinatla 60 ay yüzde 0 faiz uygulaması başlattı.

340 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan projede aylık 1153 TL taksitle konut sahibi olmak mümkün. Şirket bünyesinde yapılan taksitlendirmenin yanı sıra kişiye özel farklı ödeme alternatiflerinin de bulunduğu Misal İstanbul’un ilk etabında alanları 65 ile 90 metrekare arasında değişen 343 adet 1+1, alanları 93 ile 149 metrekare arasında değişen 950 adet 2+1 ve alanları 131 ile 171 metrekare arasında değişen 327 adet 3+1 konut tipleri bulunuyor. Projede 2 bin 400 konut, 359 odalı otel, cadde dükkânları ve 20 bin metrekare ofis bloku yer alıyor. 2019 yılının sonunda 1600 dairelik 1. etabı teslim edilecek olan Ahes Misal İstanbul’da toplamda 13 blok yer alıyor. Projenin ilk etabında inşa edilecek 8 blokun 3 tanesi 18, 2 tanesi 19 ve 3 tanesi 20 katlı olacak.

Etiketler: faiz , gazetehaberleri
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